Otužování je starý a účinný způsob posilování imunitního systému. Otužilí lidé trpí nemocemi méně než ti, kteří se chladu vyhýbají. Okolní viry a bakterie na otužilce obvykle nemají tak velký účinek, a pokud dojde na onemocnění, průběh nemoci je u nich mírnější a nemoc také často rychleji odezní. Tento proces je zároveň dobrým bojovníkem proti bolestem zad, vysokému krevnímu tlaku nebo alergiím. Vedle toho, že slouží jako dobrá forma prevence proti nachlazení, chřipce a angíně, působí otužování pozitivně i na lidskou psychiku.

„Otužování je dlouhodobý proces, ale při poctivém přístupu na sobě poznáte první pozitivní účinky již po měsíci. U otužování platí jediné heslo – vytrvalost. Dobrým tipem, jak začít s otužováním, je i koupání se v přírodě během léta, kdy nejsou nejteplejší dny a venku je chladno. Důležité ale je po tomto koupání vysušení a zahřátí těla,“ vysvětluje otužilec David Buchta z Primulus.

Jak správně začít?

V rámci ranní rutiny můžete začít oplachováním obličeje. Postupně si zkoušejte pouštět studenou vodu na zátylek. Až poté, co si zvyknete na chlad, můžete začít přemýšlet o dalším kroku. Dobrým začátkem může být omývání se vlažným hadrem či žínkou. Pokud byste se hned postavili pod ledový proud vody, mohli byste velmi lehce nachladnout a onemocnět.

Tělo je potřeba na chlad připravit. Dalším krokem je polévání se studenou vodou, ne však déle než 1–2 minuty. A posledním krokem je sprchování se ledovou vodou. To by u začátečníků nemělo překročit dobu 2 minut „Důležité je zmínit také dechové cvičení, bez kterého by celý tento proces nebyl kompletní,“ upozorňuje osobní trenér David Pliml, který je aktivním otužilcem.

Metoda pro imunitu a vnitřní sílu

O otužování jako takovém bylo napsáno mnoho. Co si ale představit pod pojmem Wim Hofova metoda? Ti, kteří ji praktikují, si ji vychvalují díky její jednoduchosti a funkčnosti. Pomocí ní se mnozí naučili ovládat svou mysl, čímž v samotném důsledku vědomě ovlivňují imunitní systém.

„Mnoho lidí zapomíná na svou vnitřní sílu. Schopnost těla přizpůsobit se extrémním teplotám, přirozenému prostředí. Tím, že jsme začali nosit teplé oblečení a regulujeme teplotu doma i v zaměstnání, jsme se připravili o mechanismus přirozené stimulace těla. Vnitřní sílu ale můžeme s trochou trpělivosti znovu obnovit. Pomáhá nám k tomu právě metoda Wim Hof,“ říká jeden ze zastánců metody Stanislav Petříček, zakladatel BistRAWveg.

Podle něj je metoda založená na třech základních pilířích – terapii chladem, dýchání a závazku. V rámci terapie chladem se v těle snižují záněty a postupně se ztrácí tělesný tuk. To vše usnadňuje zesílení imunitního systému, vede k urovnání správné hladiny hormonů, zlepšuje se kvalita spánku a produkuje se endorfin. Dýchání podle Wim Hofovy metody zvyšuje energii, snižuje hladinu stresu a zlepšuje imunitní systém. Vědomé dýchání vyžaduje trpělivost a odhodlání, abychom jej správně prováděli. Cílem je zvládnout své tělo, naslouchat mu a následně i zvládnout svou mysl.

Běhání a chození naboso

Dalším zajímavým způsobem otužování je chození či běhání naboso. Stejně tak jako sprchování ledovou vodou to zpočátku nemusí být vůbec příjemné, ale postupným tréninkem se to dá zvládnout. Není vůbec špatné se zout a projít se. Určitě se hýbejte, procházejte se, nesmíte zůstat stát na jednom místě! Pohybem dochází ke kratšímu doteku nohy se studeným povrchem a tepelné ztráty nebudou tak velké. Určitě začínejte postupně a v kratších časových intervalech.

Dechová cvičení podle podle Wim Hofovy metody

Následující dechové cvičení se opakuje v sériích. Je potřeba zhluboka se nadechovat, abyste co nejvíce zvýšili respirační povrch plic. Nejprve se nadechujte do spodní části plic, pak do hrudníku a nakonec pod klíční kosti. Celý proces dýchání by měl být co nejplynulejší. Výdechy by měly být volné a nenásilné, někomu by mohly dokonce připadat jen částečné. Po výdechu nezadržujte dech. Nechte dech vyjít pouze uvolněním hrudi a bránice. Udržujte stejný rytmus nádechů a výdechů. Počet takovýchto nádechů a výdechů je pro každého rozdílný, ale pohybuje se zhruba kolem třiceti. Je potřeba poznat, kdy máte dost. Tento stav poznáte, začne se vám točit hlava a pocítíte jemné brnění a mravenčení v končetinách. Závěrečné zadržení dechu slouží jako spouštěč poplachové reakce organismu a jakýsi reset pro nervový systém. Jak správně provést zadržení dechu? Po nasycovací fázi vydechněte a zadržte dech. Vydechněte jen tolik vzduchu, abyste vyrovnali tlak v plicích s okolním tlakem vzduchu. Zadržujte dech tak dlouho, jak vám je příjemné. Zaměřte pozornost na své tělo. Celý cyklus opakujte minimálně čtyřikrát, to je také doporučená denní „dávka“.