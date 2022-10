„Ptal jsem se mých sledujících, jaké babské rady používají na imunitu. Nejčastěji odpovídali: čaj, zázvor, ranní štamprle slivovice, med, citron, česnek, propolis,“ říká lékař.

Moudra našich předků

Odpovídající na TikToku ale nezůstali jen u prevence nachlazení a v anketě se sešly opravdu zajímavé babské recepty na ozdravění, které pan doktor Zhoř okomentoval:

Cibule do ponožek

Tady opravdu nevím…

Procházky v lese a objímání stromů

Může se to zdát přitažené za vlasy, ale i toto je podpořeno studiemi.

Konzumace vody z kysaného zelí, citrónu na plátky naloženého ve slivovici

Za mě stačí kysané zelí jako výborný zdroj probiotik, či vitaminu C.

Babička si maže kolena kuřincem, když ji bolí, a chodí bez potíží

K tomuto nejsou data a asi bude mnohým chybět odvaha to testovat.

Kaštany pod polštář a do kapsy, abychom nemarodili

K tomuto nejsou data.

Při průjmu, bolestech břicha nahřát na kamnech cihlu nebo litinovou poklici, zabalit do hadru a sedět na tom nebo dát pod sebe v posteli

K tomuto nemám data, ale já sám si při střevních potížích zahřívám břicho polštářem, nebo v autě dám na maximum vyhřívání sedačky, a vždy se to upraví.

Babské rady, které fungují

A tady jsou babské rady na podporu imunity přímo od pana doktora Zhoře, které fungují fantasticky.

1. Špinavé děti jsou méně nemocné

Je podpořeno mnoha studiemi, že pokud si dítě hraje s půdními bakteriemi, tak se jeho systém velmi efektivně a bezpečně posiluje. Já sám jsem strávil dětství na poli a v lese, dokonce jsem chodil na skládku donést nějaké poklady domů…nepamatuju si, že bych byl nemocný.

2. Spát ve vyvětrané ložnici

Poslední trendy doporučující, jak dosáhnout kvalitního spánku, jsou, že ideální teplota při spánku je 17 stupňů. Zjednodušeně se dá napsat, že by měla být o 3-4 stupně nižší, než je obvyklá teplota. Výzvou je, že bychom měli spát nazí, nepřikrytí, bez velkého polštáře pod hlavou. Nicméně nezkušeným to nedoporučuji.

3. Otužování ve studené vodě

Moje babička a děda absolutně nechápali, jak se můžu sprchovat tak teplou vodou. Nicméně doba pokročila, a nyní můžeme v klidu říci, že osprchovat se teplou sprchou není špatně. Ale na konci sprchování doporučuji použít co nejstudenější sprchu do úplného ochlazení těla. S otužováním je samozřejmě ideální začít v létě nebo na začátku září. Ovšem nikdy není pozdě.

