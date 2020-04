A pozor: pokud dokážete Ollie napodobit a pošlete nám video nebo fotografie ze svého cvičení, můžete vyhrát ceny za 1500 korun! Podrobnosti uvnitř článku.

Motoristická závodnice Olga Roučková si připravila zajímavý cvik. "Zvládne ho každý," říká rodačka z Děčína.

Cvik má název plank. "Je důležitý pro střed těla. A dá se dělat kdekoli. Třeba doma v obýváku, venku na trávě. Kde chcete," usmívá se 35letá účastnice slavného závodu Rallye Dakar.

Sympatická závodnice s přezdívkou Ollie cvičí skoro každý den. "Zaměřuji se hlavně na cviky spojené s rallye tak, abych zapojovala svaly, které potřebuji na čtyřkolku. To znamená nohy, zadek, záda, břicho, ruce, ramena," přiznává.

Ovšem pozor, to pořád není všechno. Doma na zahradě se "Ollie" zavírá do kontejneru (to radši nedělejte – jde o speciální box).

"Trénuji na překážkové závody. Hodně se věším na hrazdy, učím se na různých segmentech. V tom mi pomohl Milfit Gym, který jsme dostali zapůjčený od kamaráda. A tak mám na zahradě tuhle obludu kdykoli k dispozici," hlásí.

Šije roušky, čte knihy

V dílně pak Roučková pomáhá šít roušky. Čte knihy, nebo kouká na televizi. Ani ona, stejně jako řada dalších sportovců, nemůže závodit.

"Zatím bylo zrušené první mistrovství světa a Evropy, které mělo proběhnout v Portugalsku. Organizátoři slibují náhradu. Ale domnívám se, že zruší ještě minimálně polovinu letošní sezóny," uzavírá Roučková.

