Antiobezitika se obvykle nasazují až v případě, že máte BMI (index tělesné hmotnosti) 30 a větší a zároveň se vaše tělesná hmotnost nesníží ani po třech měsících omezeného energetického příjmu a zvýšení fyzické aktivity. „Žádné zázračné pilulky na hubnutí neexistují. Základem je vždy energetická rovnováha, kterou dosáhnete pohybem a vhodnou stravou,“ říká Hana Pávková Málková, výživová poradkyně ze společnosti STOB (Stop obezitě).

Strava by podle ní měla být hlavně pestrá a založená na kvalitních základních potravinách, které nám dodají potřebné živiny. „Pokud nejdete do žádných extrémů, nemusíte se ani obávat deficitů vitaminů. Škodlivé jsou pouze různé hladovky, striktní diety nebo alternativní styly stravování, kdy nekonzumujete celé skupiny potravin. Jestliže však půjdete na hubnutí pomalu a rozumně, budete dbát na pestrý jídelníček, tak není třeba vitaminy extra doplňovat,“ vysvětluje odbornice.

Znáte pegan dietu?

Léky nás nezachrání

Pokud máte indikovanou obezitu prvního stupně a větší, možná vám na podporu hubnutí lékař předepíše tzv. antiobezitika. Jak působí? Jedny ovlivňují pocit sytosti v centrálním nervovém systému, takže necítíme tolik hlad. Další látky zvyšují energetický výdej nebo podporují zvýšené vstřebávání tuků.

„Léčba obezity pomocí léků ale není samospasitelná. Pokud je pacient přestane užívat, hrozí nežádoucí jo-jo efekt. I proto by farmakoterapie měla jít ruku v ruce s režimovými opatřeními vedoucími k celoživotní změně životního stylu. Sám obézní pacient by se měl stát přímým aktivním a zodpovědným účastníkem své léčby,“ je přesvědčená Málková.

Mezi nejčastěji užívané doplňky stravy slibující úbytek hmotnosti patří ty s chromem, u něhož je uváděn příznivý efekt na regulaci hladiny krevního cukru. Ač jsou velmi populární, žádná vědecká studie jejich přínos neprokázala. Dále existují různé přípravky s vlákninou, které prodlužují pocit sytosti, nicméně oproti přirozeným zdrojům vlákniny v našem jídelníčku, jako jsou celozrnné potraviny, ovoce, zelenina nebo luštěniny, jsou zbytečně drahé.

Některé dokonce obsahují až desítky gramů vlákniny v jedné dávce, což může vyvolat zažívací obtíže. Setkat se můžete i s doplňky stravy obsahujícími kyselinu linolovou, hydoxycitrátovou kyselinu z rostliny garcinia cambogia, chitosan a podobně. Také tyto přípravky mají společné to, že jejich účinek nebyl klinicky potvrzen.

Odborníci proto dokola opakují, že místo potravinových doplňků máme jíst spíše pestrou stravu s dostatkem vitaminů a minerálů.

„Správně by to mělo být tak, že tělo si řekne, co potřebuje. Bohužel jsme se od něj v dnešním světě trochu odpojili a ne každý je schopen jeho signály vnímat a rozpoznat. Bohužel stále více podléháme podnětům z vnějšího okolí, jako je dostupnost jídla, reklama a podobně, nebo jídlo používáme k řešení našich emocí. Ve výsledku pak přijmeme více energie, než stihneme za den vydat, a kila narůstají,“ uzavírá výživová poradkyně Hana Pávková Málková.