Všechno začalo v roce 2019. David, který pracuje jako sanitář v nemocnici v Ústí nad Labem, v té době při své výšce 190 cm vážil 195 kilo a poprvé začal uvažovat, že by měl shodit.

„Nejdříve jsem se rozhodl, že zhubnu sám. Za rok se mi povedlo změnou jídelníčku zhubnout na 172 kg. Jenže pak přišel covid, přestal jsem se hýbat a zase jsem začal víc jíst. A jak to u jojo efektu bývá, přibral jsem víc, než jsem shodil. Váha ukazovala přes 200 kilo,“ vypráví David.

Mezi životem a smrtí

V listopadu 2020 onemocněl covidem a málem na něj umřel. Prvotní příznaky virózy zkoušel vyležet doma. Jenže neustoupily, bylo mu hůř a hůř. Po pár dnech, když už měl čtyřicítky horečky a začal kašlat krev, pro něj přijela záchranka. V nemocnici strávil jako ležák 14 dní na kyslíkové masce.

„Zachránili mě a ještě měsíc a půl jsem se z toho dostával. To byl obrovský impuls, že se svou váhou musím něco dělat. Ostatně, v nemocnici kolem mě v podobně špatném stavu leželi především lidé s mnoha kily navíc,“ vzpomíná David.

Jelikož věděl, že sám zhubnout nezvládne, zašel David za svým lékařem s dotazem na chirurgickou léčbu obezity, a ten mu doporučil OB Kliniku v Praze.

„Obezita je stav chronického nízkého stupně zánětu. Obézní lidé proto mají změněnou imunitní odpověď. Kvůli tomu jsou vystaveni vyššímu riziku komplikací a nepříznivého průběhu covid-19, stejně jako vyššímu riziku hospitalizace a přijetí k intenzivní péči,“ komentuje správnost Davidova rozhodnutí MUDr. Petra Šrámková, primářka OB Kliniky.

Začal na sobě makat

První konzultaci absolvoval David na klinice loni v únoru. To aktuálně vážil 210 kilo a jeho BMI bylo 58, což představuje těžkou formu obezity. „Na OB Klinice mi řekli, že jestli svou situaci chci řešit, měl bych se dostat minimálně pod 200 kilo. Za čtyři měsíce se mi povedlo zhubnout 19 kilo. Když jsem na konci června nastoupil na operaci – plikaci žaludku, vážil jsem tedy 191 kilo,“ říká David.

Teď je už víc než rok po operaci a váží 140 kilo. Dokonce řešil s lékaři, že mu hmotnost klesá moc rychle, protože tím ubýval nejen tuk, ale i svalová hmota „Doporučili mi, ať začnu cvičit, makat na sobě. Chodím třikrát týdně do posilovny, jsem pod dozorem trenéra. K tomu sportuji, hraju fotbal, stolní tenis. Takže jsem sice nabral pět kilo nahoru, ale z toho je 7,5 kilo svalové hmoty. To znamená, že jsem současně zhubl další tuk.“

Místo deseti knedlíků jeden

David byl velký milovník jídla, hlavně nezdravých věcí: knedlo vepřo zelo, smažáky, hranolky, tatarka, večer k televizi oříšky a brambůrky, pil hodně sladké coly, klidně tři litry za den. Jak je to dnes?

„Neříkám, že jsem úplně vzorňák, taky občas zhřeším. To je ale úplně normální. Jinak si dávám ale zdravá jídla a mohu jíst po zmenšení žaludku jen maličké porce. Takže i to knedlo vepřo zelo si dám. Ale ne 10 knedlíků, ale jen dva bramborové, nebo jeden houskový, k tomu dvě tři kostky masa a lžíci zelí a stačí mi to. A nepřipadám si nijak méněcenný, když kolem mne ostatní jedí veliké porce.“

O šedesát kilo lehčí David se na fotbalovém hřišti cítí mnohem lépe.Zdroj: Se svolením Davida Rouče

Svatba bez krejčího

Davidovi je po výrazném zhubnutí celkově mnohem lépe. „Letos v létě jsem se navíc po jedenáctiletém soužití s partnerkou oženil,“ usmívá se David.

„Dokázal jsem zhubnout tak, že jsem si mohl koupit oblek a nemusel jsem si ho nechat šít,“ dodává a říká, že s blížící se podzimní covidovou vlnou už má o sebe menší strach. Je v mnohem lepší kondici, než když loni onemocněl. A rád by ještě 10 – 15 kilo zhubl.

„Moc bych chtěl poděkovat své rodině, přátelům a kolegům z práce za podporu a celému kolektivu z OB Kliniky za skvělou práci s pacienty,“ vzkazuje David všem, kdo mu pomáhají v boji s obezitou.

Plikace žaludku Plikace žaludku se provádí laparoskopicky, maximálně šetrnou metodou.Zdroj: Shutterstock



Patří mezi bariatrické-metabolické operace, které pomáhají snížit hmotnost a zlepšit či preventivně působit na obezitou podpořená onemocnění, zejména na diabetes 2. typu. V naprosté většině případů se provádí laparoskopicky.



„S její pomocí omezíme kapacitu žaludku a jeho schopnost se roztahovat, což vede i k omezení možnosti přijmout větší množství jídla najednou,“ vysvětluje MUDr. Petra Šrámková, primářka pražské OB Kliniky.



Poslední výzkumy potvrzují, že se díky plikaci žaludku snižuje tvorba některých trávicích hormonů zodpovědných za pocit hladu a sytosti. Laparoskopická gastrická plikace se provádí u dospělých pacientů do 60 let, s BMI nad 40, nebo s BMI nad 35 s přidruženými chorobami. Pacienti musejí projít doporučenými předoperačními vyšetřeními.