Roman Ž. soudu řekl, že ač ho lidé varovali, aby si nekupoval domek u železniční trati v sousedství svého strýce, neposlechl, neboť se mu místo líbilo. Jenže od té doby měl podle svých slov s nimi neustálé problémy. Vše vyvrcholilo letos 19. srpna, kdy si Roman Ž. pozval geodeta Daniela E., aby na místě vše zaměřil. Chtěl tak dokázat, že objekt Zsigových přesahuje po zateplení polystyrenem na jeho pozemek. Jenže měření podle Romana Ž. vyvolalo nevoli u Zsigy staršího, jenž nejprve křičel na geodeta, co tam dělá, a pak začal nadávat. „Bylo to cikánsky. Křičel na mě 'ty indiáne, co tam zase děláš, přestaň s tím, nebo tě zabiju. A tomu debilovi, co tam je s tebou, řekni, ať přestane měřit, nebo zabiju i jeho.' Přitom v ruce držel sekeru. Tu pak položil a běžel pro syna Petra, aby mu šel pomoci rozbít nám hubu. Ten ho ale nepustil k nám na pozemek a teta sekeru odnesla,“ líčil Roman Ž.

Dodal, že pak přijel Zsigův syn Mikuláš, který na něj ukazoval a křičel, že ho ztluče tak, až nebude chodit, že ho zabije. „Bratranec se rád pere, co já bych proti němu zmohl? Na našem místě by měl strach každý, byli jsme dva a vyběhlo by na nás šest, osm lidí,“ dodal Roman Ž. Geodet Daniel E. potvrdil, že na místě byla vzrušená atmosféra, ale sekery v ruce staršího ze Zsigů si podle svých slov nevšiml. Ten odmítl, že by ji držel. On i jeho syn také odmítli, že by sousedovi jakkoli vyhrožovali. „Chtěli jsme se jen slušně zeptat, co to vyměřují,“ tvrdil senior.

Mikuláš Zsiga se stejnojmenný synem a advokátem u klatovského soudu.Zdroj: Deník/Milan Kilián

Za nebezpečné vyhrožování hrozil mladšímu Zsigovi rok vězení, jeho otci dokonce až tříletý trest. Soudce Jan Kasal případ otce i syna Zsigových postoupil příslušnému orgánu státní správy pro podezření ze spáchání přestupku. „Nemohl jsem mít nepochybně za prokázané, že v rukou jednoho z pachatelů byla sekera. Uváděl to pouze jeden z poškozených,“ vysvětlil Kasal. Rozhodnutí je pravomocné.