Neuvěřitelně krutě se ke své čerstvě narozené dcerce zachovala tehdy dvacetiletá Slovenka Kristina H. Když ji přivedla v září 2010 na svět na jedné z plzeňských ubytoven, kopla do ní a ještě na ni dupla. Miminko nemělo šanci kruté zacházení přežít.

Cizinka, která přišla do Čech za prací, již byla v minulosti jednou na potratu. Když zjistila, že je opět těhotná, nečinila žádnou přípravu na porod. Nechodila ke gynekologovi, nechystala výbavičku, Údajně chtěla dát dítě k adopci nebo ho odnést do babyboxu. Porod na ni přišel podle jejích slov zcela nečekaně. Zcela zdravou a donošenou holčičku porodila do záchodové mísy. „Vytáhla jsem ji ven a přetrhla pupeční šňůru. Dítě ale začalo plakat a já jsem byla dost rozrušená. Bála jsem se, aby ho někdo neslyšel brečet. Křičela jsem na něj, ať přestane,“ popisovala soudu s tím, že si není schopna vybavit, co se dělo dál. Podle obžaloby donošenou holčičku pak usmrtila kopnutím a dupnutím na tělíčko. Zabalila ji do prostěradla a nechala ležet na zemi. Příteli poté tvrdila, že se potomek narodil mrtvý. Partner přivolala záchranáře s tím, že jeho družka zřejmě potratila, ti ale snadno zjistili, že vše se odehrálo jinak, než žena tvrdí. A tak přišli na řadu policisté.

„Když jsem chtěla dítě překročit, neuvědomila jsem si, že mám stále ještě stažené tepláky ke kolenům a stoupla jsem na něj,“ tvrdila Kristina H. s brekem při hlavním líčení. Znalci ale zcela vyloučili, že by tak těžká poranění miminku mohlo způsobit jen náhodné šlápnutí. Muselo podle nich jít o intenzivní násilí. Dítě totiž utrpělo zlomeniny klenby i spodiny lebeční, mělo zlomených osm žeber, roztržená játra, poraněné ledviny a další zranění.

Krajský soud v Plzni ji poslal za mříže na 15 let.