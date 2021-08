Když u Krajského soudu v Plzni uslyšela, že je vinna, dostala záchvat a přímo z jednací síně ji musela odvézt záchranka. Předtím ale Michaela K. tak útlocitná nebyla. Spolu s dalšími dvěma muži byla odsouzena za to, že společně zavraždili a rozčtvrtili německého podnikatele.

S Reném S. (†36) se žena, která se živila i jako pornoherečka, seznámila nejspíše v jednom z nočních klubů. Cizinec se do ní údajně zamiloval, přičemž netušil, že jeho láska je vdaná. Ta z něj podobně jako z dalších zákazníků mámila peníze barvitým líčením svých osobních problémů. V noci z 1. na 2. června 2007 tehdy 27letá Michaela K. Němce vylákala do bytu v Zeyerově ulici v Karlových Varech. Tam už čekali její stejně starý manžel Filip a jejich společný známý, 24letý profesionální voják Miroslav K. Byli schovaní na půdě. Podle soudu už byla trojice v té chvíli domluvená, že z poškozeného vytáhne peníze. Když Michaela K. hosta přivítala, sešli její manžel a kamarád do bytu a začala krvavá řež. Podle znalců si cizinec vytrpěnou bolestí prošel doslova peklem. Michaela K. se zmocnila jeho platební karty a muži z něj zřejmě násilím dostali PIN kód. Když už nejevil známky života, odjeli útočníci nakupovat do OBI čisticí prostředky a folie. Když se vrátili, jeho tělo rozřezali na několik kusů a zabalené je odvezli a po částech zakopali u obce Krásno na Sokolovsku.

Z platební karty Michaela K. společně s Filipem K. vybrali necelých 50 tisíc korun. Cizincovo auto se snažil mladík prodat.

Psycholog se o mladé tmavovlásce vyjádřil tak, že je velice manipulativní a muže umí svést fyzicky i psychicky. Žena svou obhajobu stavěla na tom, že když k tragédii došlo, v bytě vůbec nebyla. Její manžel zase argumentoval tím, že se mu dělá špatně z krve a nebyl by schopen takovéhoto činu. Celou vinu vesměs házel na svého kumpána. Ten se jako jediný u soudu přiznal a popsal, jak Němce usmrtili a jak tělo rozporcovali.

Krajský soud všechny tři uznal vinnými. Michaelu K. i jejího manžela poslal za mříže na 17,5 roku, jejich přítele na 16 let. Odvolací Vrchní soud v Praze později verdikty potvrdil.