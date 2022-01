Odvolal se k Vrchnímu soudu v Praze, a vyplatilo se mu to. Soud v úterý čin překvalifikoval a trest Nováčkovi výrazně snížil. Za mřížemi tak půjde mladík jen na šest let, navíc do mírnějšího vězení.

Nováček se podle obžaloby rozhodl podpořit svojí aktivní účastí v ozbrojeném konfliktu proti vládě Ukrajiny nelegální separatistické struktury na území Doněcké a Luhanské oblasti ve východní části Ukrajiny. Proto odletěl 22. 7. 2015 z Letiště Václava v Praze na východní Ukrajinu do Donbaské oblasti, tehdy ovládané tzv. Doněckou lidovou republikou a tzv. Luhanskou lidovou republikou. „Po příjezdu se nechal vyškolit, vyzbrojit a vystrojit organizovanými ozbrojenými složkami těchto struktur, a následně se obžalovaný aktivně zapojil do činnosti těchto složek a podílel se na různých vojenských úkolech jako je práce v rozvědce, strážní služba, hlídkování v určených oblastech, a rovněž se zapojil do bojů s ukrajinskými jednotkami bránícími svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny se záměrem způsobit zranění či smrt,“ uvedl státní zástupce Martin Bílý. Dodal, že Nováček měl takto na Ukrajině působit nejméně do 25. 1. 2016, načež měl přejít hranice Ruské federace a 31. 1. 2016 měl požádat na českém velvyslanectví v Moskvě o vydání náhradního cestovního pasu a ještě téhož dne odletět zpět do Prahy.

Muž sražený vlakem zmizel. "Mrtvolu" po pátrací akci našli doma, opilou

Nováček u plzeňského soudu, kam ho tehdy doprovodila i manželka se dvěma malými dětmi, uvedl, že se na Ukrajinu vydal kvůli dívce Nataše, s níž se seznámil na ruské obdobě facebooku a s níž plánoval společný život. „Na místě v Novorosii na mě čekala s jedním Slovákem. Ten mě hned lanařil do armády, že je to jistota, že budu mít dost peněz. Řekl jsem, že nechci střílet do lidí, ale to nevadilo, řekli, že mohu být civilní zaměstnanec,“ vypověděl Nováček, který pak podle svých slov byl v kasárnách jako civilista. „Jen jsem vařil, myl záchody, opravoval budovy po bombardování. Sám jsem nikdy nebojoval, zbraň jsem vůbec neměl,“ tvrdil Nováček. Na otázku, jak je možné, že jsou k dispozici jeho snímky v uniformě a se zbraněmi a videa z fronty, reagoval, že na fotkách jen machroval, že vše je půjčené, a videa z bojů že pořídil Slovák, jemuž půjčil mobil.

Plzeňský soud vloni v září poslal Nováčka za teroristický útok na 20 let do vězení se zvýšenou ostrahou. „Obhajobu obžalovaného je nutno hodnotit jako velmi nevěrohodnou, neuvěřitelnou a velmi absurdní,” řekl v odůvodnění předseda senátu Tomáš Bouček. Obžalovaný se odvolal a dočkal se výrazného snížení trestu. „Odvolací senát Vrchního soudu v Praze napadený rozsudek v celém rozsahu zrušil. Znovu rozhodl tak, že obžalovaný se účastnil činnosti organizované zločinecké skupiny a čin spáchal ve vztahu k organizované zločinecké skupině zaměřené k páchání teroristického útoku, čímž spáchal zločin účasti na organizované zločinecké skupině. Obžalovaný byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání šesti let, kdy se pro výkon tohoto trestu zařazuje do věznice s ostrahou,“ informovala Deník mluvčí VS v Praze Kateřina Kolářová.