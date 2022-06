K soudu se dostavil jen Sasa Iasmin zvaný Miki, jeho bratr se z líčení omluvil s tím, že je v Rumunsku kvůli naléhavým rodinným záležitostem a nemůže přijet. Senát v čele se soudcem Jiřím Žižkou rozhodl, že se bude jednání konat v jeho nepřítomnosti.

Vše se odehrálo vloni v červnu. Konal se obřad na plzeňské radnici a pak se ženich Claudius Nicusor F. s manželkou a dalšími svatebčany přesunul do Mokroušů na jihu Plzeňska. Pekli prase, popíjeli, bavili se. Jenže idylu narušili o půlnoci podle obžaloby bratři Marcuové, kteří nezváni (a posilněni každý zhruba půllitrem whisky) měli přijet vyvolat konflikt. „Sasa Iasmin nejprve ženicha udeřil pěstí s nasazenou železnou rozetou do hrudníku, následkem čehož poškozený upadl na zem, poté se k němu přidal i Iugoslav Zoran a společně opakovaně kopali poškozeného do oblasti hlavy a opakovaně jej udeřili pěstí do obličeje,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně. Dodala, že sourozenci tak ženichovi způsobili tříštivou zlomeninu nosních kůstek s následnou nutností repozice, oboustrannou zlomeninu čelistních dutin, zlomeninu spodiny pravé očnice a další zranění, mimo jiné přišel o čtyři zuby. Kromě toho podle obžaloby Marcuové napadli i jednu svatebčanku, která ale žádné vážnější zranění neutrpěla.

V přípravném řízení sourozenci tvrdili, že oni jsou oběťmi, že byli napadeni a právě ženich dokonce způsobil Mikimu řeznou ránu na ruce. Odmítli, že by do někoho kopali. Ženich ale trval na tom, že přijeli nezváni a že ho zbili. Jasně policistům řekl, že právě oni dva ho kopali, že si vzpomíná.

Sasa Iasmin Marcu s advokáty u plzeňského soudu.Zdroj: Deník/Milan Kilián

U soudu už ale byly výpovědi jiné. Sasa Iasmin Marcu i Claudius Nicusor F. přiznali, že se před konáním hlavního líčení setkali a dohodli se na odškodném. Bratři dali ženichovi na ruku 50 tisíc korun a slíbili, že mu v měsíčních splátkách vyplatí dalších 370 tisíc, a to na nové zuby.

„Přišel jsem k lidem, kteří se hádali, byli mezi nimi i Marcuové. Ptal jsem se, co se děje. Dostal jsem ránu. Nevím, kdo mě uhodil. Probral jsem se pak až v koupelně, byl jsem v šoku z toho, že mám vyražené zuby a zlomený nos,“ líčil ženich. „Při své výpovědi na policii jsem byl přesvědčený, že mě přijeli zbít a že do mě kopali, ale pak jsem si to s nimi vysvětlil a já si uvědomil, že jsem se mohl mýlit,“ tvrdil v soudní síni Claudius Nicusor F. „Odpustil jsem jim,“ dodal.

„Do Mokroušů jsme byli pozváni přes bratra. Určitě jsme nechtěli vyvolat konflikt. Na místě se s námi ale začal hádat ženich a další lidé. Vznikla tlačenice, někdo mě v ní nožem řízl do ruky. Kdo, to nevím. Rozdal jsem pak nějaké rány pěstí, možná jsem i někoho trefil, ale do nikoho jsem určitě nekopal. Možná jsem udeřil i ženicha, ale to nevím,“ tvrdil Sasa Iasmin Marcu.

Podle soudního znalce bylo poranění ženicha vážné, šlo o těžkou újmu na zdraví. Dodal, že při silných kopech do hlavy mohlo dojít i ke zlomenině lebky či vnitrolebnímu poranění a že mohl být muž dokonce ohrožen na životě.

I když bylo provedeno kompletní dokazování, rozsudek nepadl. „Líčení bylo odročeno na říjen za účelem zajištění přítomnosti obou obžalovaných. V tu dobu také bude patrné, zda skutečně naplňují dohodu o náhradě škody, zda hradí měsíční splátky,“ vysvětlil soudce Žižka. Oběma obžalovaným hrozí až desetileté nepodmíněné tresty.