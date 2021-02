Miluje ji natolik, že raději skončí ve vězení, než aby se jí vzdal. Ač v listopadu soudkyně Slovákovi Peteru V. (54) jasně řekla, že pokud bude svoji bývalou družku jakkoli kontaktovat, skončí za mřížemi, nedal si říct. Hned po rozsudku ji začal zase pronásledovat. Teď už se ho ale žena, které udělal ze života peklo, zbaví. Je téměř jisté, že cizinec skončí za mřížemi.

Peter V. se dal dohromady s matkou dvou dcer v jedné vesničce na Klatovsku. Zpočátku jim vše klapalo, ale pak začal hodně pít, nechtělo se mu pracovat, a jí došla trpělivost a vyhodila ho z bytu. To cizinec neunesl. „I když jsem mu nesčíslněkrát řekla, že je konec, neustále mi psal SMS, volal mi, a to ve dne i v noci, i více než padesátkrát denně. Psal mi dopisy, kde na jednu stranu uváděl, že mě miluje a chce se mnou žít, a na druhou mi nadával a vyhrožoval mi,“ popisovala u soudu zoufalá žena s tím, že to ale zdaleka nebylo vše. Peter V. jí několikrát nafackoval, vyhrožoval jí zapálením auta a jednou na ni vzal nůž. Ona se zachránila útěkem. Trvalo to měsíce, pak byl vzat Peter V. do vazby.

U soudu se muž, který byl v minulosti už jedenáctkrát soudně trestán, hájil tím, že za vše může jeho láska k bývalé družce. „Nikdy bych jí neublížil, miluji ji,“ tvrdil.

DOSTAL ŠANCI

Klatovská soudkyně Martina Šimánková mu vloni koncem listopadu dala šanci. Pustila ho z vazby a uložila mu dvouletý trest, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu čtyř let, a také ochranné protialkoholické léčení ambulantní formou. Zároveň mu zakázala, aby po celou dobu podmínky svoji bývalou družku jakkoli kontaktoval. Když to udělá, ať již osobně, telefonicky či jinak, půjde do vězení, varovala ho.

Peter V. u soudu slíbil, že bude sekat latinu, ale slib porušil hned po rozsudku. Ženu opět opakovaně kontaktoval. Chodil za ní, psal jí dopisy, SMS zprávy, volal jí. „Byl obviněn z nebezpečného pronásledování. Již jsme k Okresnímu soudu v Klatovech podali návrh na potrestání,“ řekla Deníku klatovská okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová. Peteru V. tak hrozí rok vězení, navíc se dá předpokládat, že mu bude podmíněný trest přeměněn na nepodmíněný.

NEDÁ SE ODRADIT

Peter V. není jediný, kdo přes nedávný odsuzující rozsudek neskončil s pronásledováním bývalé přítelkyně. Ve věznici se nejspíše sejde s Davidem B. (23) z Klatovska, který vloni v létě dostal u soudu podmínku za to, jak se choval k bývalé přítelkyni, která je starší o bezmála dvacet let. Telefonoval jí, posílal textové zprávy, psal jí e-maily, kontaktoval ji přes WhatsApp. Použil při tom 252 SIM karet a poslal jí přes tři tisíce zpráv. Do ženina vozidla navíc nasadil sledovací zařízení. Ani po odsouzení se stalkingem ale nepřestal, a tak brzy opět stane před soudem.