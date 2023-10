Ochránci zvířat žádali pro Jana Race (42), který dlouho a surově týral v Černošíně na Tachovsku psa Míšu, jenž měl mimo jiné zarostlý řetěz do krku a karabinu procvaklou skrz kůži, vězení. Muž, jemuž za dlouhodobé trýznění zvířete hrozilo, že stráví za mřížemi až pět let, ale vyvázl s podmínkou a zákazem chovu zvířat. Nepravomocně o tom v úterý rozhodl tachovský okresní soud.

Pejsek Míša byl krutě týrán, v péči Psího domova Nora je už čtyři měsíce. | Video: Karel Bobál

„Včerejšího dne jsem ve věci vydala trestní příkaz, kterým byl obviněný uznán vinným přečinem týrání zvířat. Za toto jednání byl uložen podmíněný trest ve výměře jednoho roku se zkušební dobou dvou roků a trest zákazu držení a chovu zvířat – psů - na tři roky,“ informovala Deník ve středu soudkyně Michaela Řezníčková. Rozhodnutí není pravomocné, obviněný i státní zástupce si mohou podat odpor. Pak by byla věc projednávána v hlavním líčení.

Zdroj: Karel Bobál

Týrání Míši v Černošíně na Tachovsku bylo odhaleno letos v polovině května, a to úplnou náhodou. Zbědovaného zvířete si všimli policisté, kteří informovali veterináře a ti se obrátili na Karla Bobála ze Záchranné stanice živočichů Studánka. Ten psa rodině ihned za asistence policie odebral. „Bylo to týrání zvířete. Pes žil v hrozných podmínkách. Měl prošitou karabinu skrz krk, aby se nedostal ze řetězu, který měl zarostlý do krku. Neměl vodu, krmení bylo plesnivé, původně to byla snad nějaká omáčka či polévka. Byl uvázaný u skoby ve zdi, neměl pelíšek, neměl se kam schovat,“ popsal tehdy Deníku Bobál s tím, že Míša byl převezen nejprve k veterinářce k ošetření a poté do útulku.

V Psím domově Nora se o něj starají dodnes. Policejní vyšetřování ukázalo, že Míša žil v hrozných podmínkách rok a půl, než byl zachráněn. „Jeho stav se hodně zlepšil, ale následky má dodnes. Na krk mu nelze sáhnout, nesnese obojek, musí mít kšíry. Samozřejmě jsem rád, že byl dotyčný potrestán, ale vzhledem k tomu, jak dlouho a jak moc zvíře trpělo, si myslím, že na místě by byl nepodmíněný trest,“ okomentoval verdikt Bobál.

Alarmující je, že do komunity, kde byl týrán Míša, vyjížděl zvířecí záchranář Karel Bobál spolu s policisty i letos v září. Důvodem bylo odebrání dalšího psa. Tentokrát šlo o bulteriéra, který byl také chován ve velmi nevhodných podmínkách, byl vystresovaný, dle místních měl být i surově bit. Zvíře je stejně jako Míša aktuálně umístěno v Psím domově Nora, kde se zotavuje. Tento případ ale neřeší policie, nýbrž „jen“ veterináři.