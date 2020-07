Bývalým příslušníkům StB hrozí vysoké tresty.

„Mohu potvrdit, že k okresnímu soudu byla před několika dny podána obžaloba, a to pro zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby. Oběma obžalovaným v tomto případš hrozí trest odnětí svobody na tři léta až deset let,“ uvedla bez bližších podrobností klatovská okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová.

Akce ASANACE, kterou inicioval někdejší ministr vnitra Jaromír Obzina, cílila proti signatářům Charty 77. Někteří z nich měli být šikanou přiměni k odchodu z ČR. K emigraci byli donuceni ze známých osobností například muzikanti Vratislav Brabenec (The Plastic People of the Universe a Jaroslav Hutka či kněz a taktéž hudebník Svatopluk Karásek.

Na Klatovsku se do ASANACE zapojili v letech 1982 – 1983 právě i tehdejší podporučík Josef K., operativní pracovník StB, a tehdejší kapitán Jiří V., který byl zástupcem náčelníka pro StB na tehdejší okresní správě SNB v Klatovech. Na vybrané jedince měli vyvíjet velmi tvrdý tlak, aby je přiměli k odchodu z ČR. Součástí nátlaku měly být vynucená opakovaná setkávání s příslušníky StB, zavírání do cely, zákaz volna v práci, změny termínu dovolených a podobně.

„Syn podepsal Chartu 77 a poté ještě sháněl podpisy na pamětní desku, že Sušici osvobodili Američané. Estébáci mu řekli, že buď se vystěhuje, nebo ho zavřou. Když oponoval, že nemají za co, řekli, že si důvod najdou. Pronásledovali ho, musel se před nimi schovávat. Jednou to nestihl a hned ho odvezli na Bory, byl tam bezdůvodně zavřený 48 hodin. Nakonec ho v roce 1982 přinutili vystěhovat se do Rakouska. Sedm let jsme ho pak neviděli,“ popsala již dříve Deníku praktiky z počátku 80. let matka jednoho z disidentů Marie Luhanová ze Sušicka.

Kromě jejího syna měli Josef K. a Jiří V. donutit k vystěhování ještě tři další muže. „Z titulu svých funkcí příslušníků StB užívajících svěřené pravomoci Josef K. navrhoval, plánoval a realizoval opatření v akci ASANACE proti čtyřem poškozeným a Jiří V. tato opatření schvaloval a vyhodnocoval, a to v případě třech poškozených. Z titulu své funkce nezasáhl proti nezákonnému postupu Josefa K.,“ uvedl zdroj obeznámený s vyšetřováním, podle něhož měli oba muži porušit tehdy platnou Ústavu Československé socialistické republiky.

Kvůli akci ASANACE se již konaly nebo stále konají soudy i na dalších místech republiky. Téměř ve všech případech zatím padly podmíněné tresty.