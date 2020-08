Kriminalisté čtveřici na základě zjištěných informací, šetření, stop a důkazů zadrželi koncem července. "Dne 27. července osobám ve věku 33, 26 a 25 let sdělil policejní komisař obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy," informovala v úterý policejní mluvčí Hana Kroftová.

U nejstaršího ze skupiny se jedná o pokus a u 25leté ženy o účastenství na trestném činu. "Proti muži ve věku 27 let bylo zahájeno trestní stíhání pro přečin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy," doplnila mluvčí.

Nejstarší muž měl podle policie v první polovině letošního roku v jedné obci na Tachovsku minimálně čtyřikrát vyrobit 1000 gramů pervitinu. Ten částečně použil pro svoji potřebu a částečně jej dále distribuoval. Návykovou látku opakovaně nabídl, prodal či jinak opatřil 26letému obviněnému, a to více než v 70 případech a v celkové hmotnosti 400 gramů. "Kriminalisté muže zadrželi při výrobě pervitinu, přičemž do konečné fáze chybělo jen pár hodin. Při domovní prohlídce byl zajištěn suchý materiál – marihuana o váze přes 26 gramů a různé předměty a chemické látky sloužící k výrobě pervitinu," uvedla dále Kroftová s tím, že muž byl v minulosti za obdobnou trestnou činnost odsouzen.

Žena se podle policejní zprávy na výrobě drogy nepodílela, ale likvidovala a uklízela věci pocházející z výroby pervitinu. Také obstarávala potřebné chemikálie

"Šestadvacetiletý muž si vyslechl obvinění, že si za účelem dalšího prodeje opatřoval od 33letého muže a dalších blíže neustanovených osob pervitin a marihuanu, ty pak na různých místech přechovával a nejméně deseti osobám prodal. Denně byl muž schopen prodat až 20 gramů pervitinu." Sáčky s obsahem krystalické látky a marihuany měl u sebe mladý muž i při zadržení. Také on byl v minulosti za obdobnou trestnou činnost trestán.

Sedmadvacetiletý obviněný si za účelem dalšího prodeje obstarával pervitin od 26letého. Za první pololetí to bylo nejméně 30krát. Pervitin přechovával a následně prodával, a to nejméně sedmi osobám ve více než 50 případech.

Vyšetřování případu podle mluvčí nadále pokračuje, 33letý a 26letý muž jsou stíháni vazebně, další dvě osoby na svobodě. Obviněným hrozí trest odnětí svobody na dva až deset let, u sedmadvacetiletého muže to je jeden až pět let.