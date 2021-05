Před pobytem za mřížemi ho ještě teoreticky může zachránit dovolání k Nejvyššímu soudu, naopak například na milost prezidenta Miloše Zemana se spoléhat nemůže. „V současné době nemám žádné informace o tom, že by prezident republiky udělení milosti panu Davidu Křížkovi zvažoval,“ informoval Deník ředitel odboru legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky Václav Pelikán.

Křížka minulý týden potrestal Vrchní soud v Praze. „Za zvlášť závažný zločin úvěrového podvodu byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let a šesti měsíců, pro jehož výkon se zařazuje do věznice s ostrahou,“ uvedla mluvčí VS Praha Kateřina Kolářová. Dodala, že předsedkyně senátu Hana Navrátilová uvedla při vyhlašování rozsudku podstatné důvody spolu s poučením o opravných prostředcích včetně dovolání.

Musím pykat za naivitu

Zda tohoto mimořádného opravného prostředku Křížek využije, není známo. Deníku se s ním spojit nepodařilo, podle vyjádření na sociálních sítích je ale smířen s tím, že do vězení nastoupí. A že dokonce může za mřížemi strávit delší dobu než 3,5 roku.

„Po svých oceánských plavbách jsem se nechal vlákat do světa businessu, kde se na rozdíl od sportu nehraje fair play, nic jsem nezpronevěřil a neukradl, ale nyní musím pykat za svoji důvěřivost a naivitu. Budiž to poučení pro ostatní. Celá kauza byla rozložena do dvou případů a druhá část mě navíc teprve čeká. Výše trestu tedy nejspíš není konečná. Je kolem toho spousta podivností, ale já musím jít dál a nezhroutit se z toho,“ vyjádřil se na sociální síti Křížek.

Podporu mu vyjadřují lidé z celé republiky i ze zahraničí a stojí za ním i jeho manželka Lucie, bývalá Miss ČR, nyní moderátorka a modelka, s níž má dvě děti. Ve svém vyjádření uvedla, že její partner se stal obětí „kamaráda“ a že na milionových podvodech neprofitoval. Sám podle ní musel skoro celý svůj poctivě vydělaný majetek prodat, aby měl z čeho platit dluhy a právníky. S Davidem žije 15 let a zná ho jako poctivého, pravdomluvného a milujícího člověka a pevně za ním stojí.

„Nelehké období to nebude jen pro něj. Děti přijdou ve svých nejzranitelnějších letech o tátu. A já o úžasného a podporujícího manžela. Mám ale rodinu a přátele, na které se mohu s čímkoli obrátit. A i když si někdy zoufám, jak ten čas letí, teď si budu naopak přát, aby letěl jak splašený,“ dodala Křížková.

Bory jako Řepka?

O tom, kdy a do které věznice Křížek případně nastoupí, nejspíše rozhodne Vrchní soud v Praze. Teoreticky by mohl skončit „doma“ v Plzni na Borech, kde si nedávno odpykával svůj trest i další známý sportovec – Tomáš Řepka. Stejně jako on by ani Křížek nemohl očekávat žádné výhody, ale stejně jako on by nejspíše dostal nabídku pracovat. Řepka byl pekařem.