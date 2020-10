Denně jsem se bála o život, líčila soudu oběť stalkingu

Strach o život, nervy napnuté k prsknutí. Ve dne v noci desítky telefonátů, sms. Každý podezřelý zvuk vyvolá obavy. Je to on? Co zase bude chtít? Neudělá mi něco? Nebo dětem? Proč mě už konečně nenechá na pokoji? Tak popsala žena z Klatovska u soudu měsíce, kdy ji pronásledoval její bývalý přítel, s nímž se rozešla a jenž ji chtěl za každou cenu zpět.

Peter V. (54) před klatovským soudem. Přivedla ho eskorta z vazby. | Foto: Deník / Milan Kilián

Soužití matky dvou dcer se Slovákem Peterem V. (54) bylo zpočátku normální. Jenže pak začaly problémy kvůli jeho pití, denně kombinoval pivo s vodkou. Přišel o práci, doma se hádali a peníze na alkohol někdy ženě mizely i z peněženky. Vrcholem bylo, když nafackoval její starší dceři. „Zavřely jsme se se sestrou v pokoji, aby na nás nemohl, a volaly jsme mamce. Měly jsme strach," popsala u soudu dívka incident, po němž se její matka s Peterem V. rozešla a vyhodila ho z bytu. On se vrátil ještě týž den večer. „Vykopl dveře, vulgárně mi nadával a dal mi facku. Se sousedkou, s níž jsme šily roušky, jsme ho naštěstí dostaly z bytu," popsala žena. Od dalšího dne jí začalo peklo. Pořád za ní chodil do bytu, klepal, zvonil. Stačilo, aby si šla zakouřit z okna a už tam byl. „I když jsem mu nesčíslněkrát řekla, že je konec, neustále mi psal SMS, volal mi, a to ve dne i v noci, i více než padesátkrát denně. Psal mi dopisy, kde na jednu stranu uváděl, že mě miluje a chce se mnou žít, a na druhu mi nadával a vyhrožoval mi, že když chci válku, budu ji mít, že ho budu na kolenou prosit, aby se vrátil. Na parapetu mi nechával hřbitovní svíčky, květiny. Vyhrožoval také, že spáchá sebevraždu, opakovaně volal, že si vzal prášky, vypil Savo a podobně. Byl kvůli tomu i v Dobřanech," líčila žena s tím, že jí Peter V. navíc v té době několikrát nafackoval. Jednou jí s lahví s benzinem v ruce vyhrožoval, že jí zapálí auto. A vše vyvrcholilo tím, že na ni vzal nůž. Toho byla svědkem i její dcera. „Viděla jsem, jak vytáhl z batohu velký nůž a šel na mamku. Ona couvala, pak se rychle otočila a utekla do bytu," líčila školačka. „To není pravda, nebyl to nůž, ale kytka," tvrdil soudu Peter V., který bývalou družku kontaktoval i z vazby, když jí psal, že s ní chce po propuštění žít. Soudu ale tvrdil něco jiného. „Už ji nechci vidět. Lituji, že jsem ji potkal," prohlásil. Hrozí mu až tři roky vězení, policie nyní navíc prověřuje podezření, že sexuálně obtěžoval nezletilou nevlastní dceru.

