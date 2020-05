Klatovský soud ho původně poslal za mříže, ale po odvolání Sulán vyvázl s podmínkou, a to i díky tomu, že od činu uplynuly už více než dva roky.

Sulán soudu přiznal, že se vybodoval a přišel o „papíry“. I přesto ale opakovaně usedal do auta. Stejné to bylo předloni v lednu, kdy jel se Škodou Octavia bez přidělené registrační značky po Sušici. Podle obžaloby se ho pokusili zastavit v ulici Osvobození policisté. On před nimi ale začal couvat do ulice Čsl. armády a následně do slepé ulice, kde naboural do oplocení rodinného domu, načež vedle jeho vozu zastavili policisté. „Ač obžalovaný musel vidět, že ze služebního vozu vystupuje policista, rozjel se svým vozem proti otevřeným dveřím. Jen díky včasné reakci praporčíka nedošlo ke střetu a jeho zranění,“ uvedl v obžalobě státní zástupce. Doplnil, že Sulán poté s vozidlem prchal až do chatové oblasti pod Svatoborem, kde havaroval. Dal se na útěk, ale byl dopaden.

Vůz řídil i přesto, že měl v tu dobu zákaz řízení na tři roky. Nešlo u něj o první trest tohoto druhu.

Sulán nezapíral, že řídil vůz bez registračních značek, a to přes zákaz, i že policistům ujížděl, ovšem odmítl, že by na ně najížděl. „Nejsem idiot,“ řekl.

Soud mu ale neuvěřil a poslal ho vloni v záři do věznice s ostrahou. Zakázal mu také na dva roky řídit motorová vozidla. Obžalovaný se proti verdiktu odvolal a krajský soud vrátil případ zpět do Klatov, kde padl trest nový, mírnější. „S ohledem na časový odstup, že jde již o bezmála dva a půl roku, byl uložen osmnáctiměsíční trest, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu čtyř let. Zároveň byl nařízen dohled probačního úředníka a uložen trest zákazu řízení motorových vozidle na dvacet měsíců,“ popsal rozsudek soudce Jaromír Veselý. Verdikt není pravomocný.