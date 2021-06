Chlapeček utrpěl tak závažná zranění, že ochrnul a oslepl. Žena, která je podle soudních znalkyň mentálně na úrovni devítiletého dítěte a je mimořádně sobecká, se proti verdiktu na místě odvolala.

Denisa O. má tři děti, z nichž ani jedno nemá ve své péči. Teď je znovu těhotná s novým přítelem, porodit by měla v srpnu. Při výsleších na policii přiznala, že s chlapcem o zeď udeřila. Tvrdila ale, že nechtěně. U soudu řekla, že se jí zamotala hlava a s Tomáškem nechtěně spadla a on se praštil. „Nebylo to úmyslně, nikdy bych mu neublížila,“ tvrdila a dodala, že k lékaři dítě odvezla asi až po čtyřech, pěti dnech. Na doplňující otázky soudu ohledně chlapcova zranění odmítla odpovídat.

Podle soudního znalce Miroslava Dvořáka utrpělo dítě tříštivé zlomeniny týlní a lebeční kosti, mnohočetné pohmožděniny mozku a další zranění. Ochrnulo, zřejmě dočasně, a byla u něj konstatována slepota obou očí. Bylo nutné ho napojit na plicní ventilaci. Muselo být opakovaně hospitalizováno a operováno. „Ze soudně lékařského hlediska zranění dítěte svědčí o opakovaném násilí způsobeném druhou osobou,“ řekl znalec s tím, že údery musely být nejméně dva. To, že by se dítě zranilo při pádu, vyloučil. Dodal, že krevní výrony po těle chlapce svědčí o tom, že byl týrán.

Nyní je Tomášek v pěstounské péči na Klatovsku. Musel být voperován tzv. shunt – hadička, která nadbytečnou tekutinu z mozku odvádí do dutiny břišní. Bude ji mít na doživotí. Tomášek dodnes ve svých 15 měsících nesedí ani nechodí. Má epilepsii a zatím nelze říci, zda uvidí či nikoli. Velmi špatně jí. Podle znalce bude do konce života handicapovaný.

Psychiatrička Eva Navrátilová a psycholožka Karolína Malá se shodly, že Denisa O. je mentálně na úrovni devítiletého dítěte. Čte, ale velmi pomalu, píše s gramatickými chybami, počítání nad deset už jí činí problémy, nechápe násobení, dělení. Má velmi chybné odhady, myslí si třeba, že do stovky je osm dvacetikorun. Je problém pro ni pochopit třeba recept, myslí si, že voda vaří při 60 stupních Celsia. Je sobecká a vždy bude upřednostňovat svoje zájmy před zájmy dítěte. Otevřeně řekne, že nemá s prvním dítětem nic společného, je rozhodnuta nekojit, aby si nezkazila prsa. Není schopna zvládnout péči o potomka bez dozoru. „Vzhledem k intelektové výbavě a poruše osobnosti bude pro společnost vždy představovat zvýšené riziko, duševní chorobou ale v pravém smyslu netrpí,“ uvedla Navrátilová s tím, že proto není navrhována léčba. „Její resocializaci vidím jako obtížnou, je na místě zabývat se její svéprávností,“ doplnila Malá.

Denise O. nenahrála ani výpověď její spolubydlící z azylového domu Petry M., která jí pomáhala s péčí o miminko. „Myslím, že ze stavu dítěte jsem zničená víc než ona, neviděla jsem, že by ji to mrzelo,“ řekla se slzami v očích svědkyně.

Státní zástupce Pavel Raček v závěrečné řeči uvedl, že vina obžalované byla jednoznačně prokázána a její výpověď označil za zcela nevěrohodnou. Čin nazval odporným, neboť ublížila bezbrannému dítěti, které na ni bylo zcela odkázáno a které bude mít trvalé následky. „Byť je prvotrestaná, trest by měl být ve výměře nejméně okolo osmi let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou,“ žádal.

Naopak obhájce obžalované Petr Kybic požadoval zproštění obžaloby, neboť klíčový důkaz, posudek z oboru soudního lékařství, je podle něj procesně nepoužitelný, a to hned kvůli několika pochybením znalce.

Senát v čele se soudkyní Helenou Przybilovou ale došel k názoru, že posudek je v pořádku, a obžalovanou poslal na devět let do věznice se zvýšenou ostrahou. Zároveň jí uložil uhradit 646 tisíc korun zdravotní pojišťovně a chlapcovi 100 tisíc korun, které coby nemajetkovou újmu žádal jeho opatrovník. Podle soudkyně důkazy jednoznačně prokázaly, že dítěti ublížila obžalovaná. „Jedinou polehčující okolností je, že nikdy nebyla soudně trestána,“ uvedla Przybylová s tím, že přitěžujících okolností je naopak celá řada. „Poškozenému zničila celý zbytek života,“ prohlásila Przybylová a dodala, že soud proto nemohl uvažovat o trestu pod polovinou trestní sazby, která je 8,5 roku.

Obžalovaná se na místě odvolala, případem se tak bude zabývat Vrchní soud v Praze.