„Koncem března byla u okresního soudu v Klatovech podána obžaloba pro týrání svěřené osoby,“ potvrdila Deníku klatovská okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová. Termín líčení nebyl zatím vzhledem k situaci, která v zemi panuje, nařízen. Surovým rodičům hrozí až pět let vězení.

Jak se Deníku podařilo zjistit, manželům Anetě (36) a Janovi (44) se narodili dva synové, jeden v roce 2012, druhý 2013. Na počátku roku 2015 ale došli k závěru, že se o ně nedokáží postarat, a tak byli oba chlapci převezeni do speciálního zařízení pro děti. Nyní jsou v dětském domově v Plzeňském kraji. Jejich rodiče se právě v roce 2015 přestěhovali do ubytovny na Šumavu, kde se jim narodila dcerka. Se syny se moc nevídali, jen výjimečně si je vzali na víkend, maximálně jedenkrát, dvakrát za rok. Vloni koncem června si ale oba chlapce vzali k sobě domů na měsíc na prázdninový pobyt. Mladší z bratrů však odchod z dětského domova těžce nesl, stýskalo se mu po tetách a dával to najevo. Rodiče ho za to krutě trestali.

„S výjimkou prvního dne, kdy si ho přivezli domů, ho každý den bili. Tloukli ho páskem, plácačkou na mouchy i rukou, a to i několikrát denně,“ řekl zdroj obeznámený s případem. Chlapeček za trest nedostával maso, musel se někdy spokojit se suchým chlebem. Sprchovali ho také studenou vodou. Trvalo to více než tři týdny, až do doby, kdy byl chlapcův pobyt doma předčasně ukončen a prarodiče ho odvezli zpět do dětského domova. Tam na jeho těle našli řadu modřin a pojali podezření na týrání. Lékaři pak potvrdili, že dítě mělo po celém těle včetně obličeje mnohačetné krevní podlitiny, způsobené opakovaným a intenzivním bitím. Opakované mlácení do stejných míst muselo vyvolat silnou bolest.

Rodiče dle informací Deníku vinu popírají.