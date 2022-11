Během zhruba dvou let měla síť překupníků a dealerů podle obžaloby rozvozit a rozprodat desítky kilogramů pervitinu za desítky milionů korun. U některých obžalovaných policie rovněž nalezla nelegálně držené zbraně, mj. pistole a samopaly. Za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy hrozí pachatelům od dvou do osmnácti let.