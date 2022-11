Vše se odehrálo letos 3. května ráno, kdy holčička přijela s dalšími školáky do Sušice a šli na vyučování. V tom ji napadl Tomáš H. „V úmyslu vyvolat konflikt do nezletilé zezadu strčil rukama, poté ji uchopil za rameno, postavil se před ni a začal šermovat nožem. Vyzýval ji ke rvačce slovy 'zda si na něj bude dovolovat, zda s ním má problém, zda se chce prát',“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Katarina Peková.

Pes na vodítku pokousal ženu. Tři měsíce se léčila, chovatel dostal podmínku

Školačce, která křičela a snažila se muži pod vlivem pervitinu vytrhnout, přiběhli na pomoc svědci incidentu. „Slyšel jsem, jak sestra opakovaně vyjekla. Viděl jsem, že ji nějaký pán drží za rameno, tak jsem k nim běžel. Když jsem doběhl blíž, spatřil jsem v jeho ruce velký nůž. Křičel jsem na něj, ať ho pustí,“ líčil soudu bratr napadené dívky. Dodal, že muž skutečně zbraň upustil a napadl ho, pak se dostal do konfliktu i s jedním z dělníků ze sousední stavby, kteří také běželi na pomoc. Jedna z přítomných školaček pohotově nůž ze země sebrala a odhodila dál od Tomáše H. Ten se nakonec dal na útěk.

Drogy už nikdy

„Vzbudily mě hlasy v hlavě, které mi říkaly, že se mám s někým poprat,“ řekl soudu Tomáš H., jehož jméno ani tvář nelze zveřejnit. Dodal, že vzal nůž a vydal se do města. Několikrát zkoušel vyvolat konflikt, ale neúspěšně. „Tak mě napadlo, že když napadnu dítě, někdo se ho bude chtít zastat,“ vysvětloval. Tvrdil, že nůž měl v batohu a jen z něj koukal, to ale svědci vyvrátili. Činu litoval a slíbil, že už nikdy nebude brát drogy. Poprosil také, aby mu soud nařídil jen ambulantní léčbu, nikoli ústavní, jak žádala znalkyně. Vysvětloval to tím, že nechce ztratit milovanou práci. „Jeho pobyt na svobodě je nebezpečný,“ upozornila ale Peková.

Holčičku nutil i k análnímu sexu. U soudu brečel marně, vězení neunikne

Soudce Petr Sperk uložil Tomáši H. za výtržnictví sedmiměsíční trest, podmíněně odložený na zkušební dobu dvou let, a nařídil mu ústavní psychiatrickou léčbu. Státu také propadl nůž. Sperk řekl, že polehčující okolností je mužův dosavadní bezúhonný život, přitěžující ale spáchání činu na dítěti a se zbraní. Uvedl také, že ovládací a rozpoznávací schopnosti obžalovaného byly sice významně sníženy, ale to si muž způsobil sám tím, že užil drogy, které eliminovaly účinky léku, jenž dostává na svoji závažnou duševní nemoc. Verdikt je pravomocný.