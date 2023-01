Štefan M., jehož jméno nemůže redakce ze zákona zveřejnit, aby nemohla být identifikována nezletilá oběť, s níž se osobně znal, byl už před mnoha lety odsouzen za pohlavní zneužití. Pak si dal hodně dlouho pozor, ale v červnu 2020 už se skryté pudy projevily a pokusil se znásilnit dítě. Na Sokolovsku, kde žije, uchopil na ulici za ruku procházející osmileté děvčátko. Odtáhl ho mezi stromy, rozepnul mu bundu, osahával ho po těle a pak se mu pokusil sundat kalhoty. Holčička, ač byla velmi vyděšená, naštěstí zareagovala duchapřítomně, vytrhla se mu a utekla na ulici mezi lidi, takže ji už nemohl pronásledovat. U soudu se Štefan M. ke všemu přiznal. Muž, který je podle soudní znalkyně mentálně na úrovni osmiletého dítěte, tehdy vyvázl s ročním podmíněným trestem, odloženým na zkušební dobu čtyř let. Zároveň mu soud nařídil ochranné léčení ambulantní formou.

Jenže šance si zvrhlík nevážil. Po propuštění z vazby se zabydlel u romského páru, jemuž se odvděčil po svém. Jejich vnuka vylákal do neobydlené místnosti v přízemí domu. Obžaloba ho vinila z toho, že za účelem pohlavního uspokojení vytáhl penis a na těle chlapečka onanoval až do svého vyvrcholení.

Štefan M. přiznal, že dítě dobře zná, že ho denně vodil do školky, ale odmítl, že by mu jakkoli ublížil. „S obžalobou nesouhlasím. Já ten večer byl doma, nikam jsem nešel. S paní jsem koukal na Esmeraldu, s pánem pak na sport. Co se stalo, jsem se dozvěděl až od policistů,“ tvrdil soudu Štefan M. Např. chlapcův bratr ale jednoznačně tvrdil, že muž dítěti musel ublížit. „Bratr se klepal, bál se toho pána, co bydlí u babičky s dědou. Mně ten pán dal 20 korun, abych nikomu nic neřekl,“ popsal školák.

Během několika líčení se ale nepodařilo prokázat, že by Štefan M. nad dítětem skutečně onanoval, a tak byl odsouzen „jen“ za to, že ho zatáhl do kumbálu a vytáhl penis a poté byl vyrušen. Vyvázl tak s mnohem mírnějším trestem, než původně navrhovala obžaloba. „Za pokus zločinu znásilnění byl obžalovanému uložen trest odnětí svobody v trvání tří let se zařazením do věznice s ostrahou a ochranné léčení psychiatrické ústavní formou,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová. Verdikt není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro odvolání.