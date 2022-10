„Poté, co v noci z 9. na 10. ledna 2021 v rekreačním objektu v Plzni, kde v té době pobýval, zůstal sám s třináctiletým chlapcem, jehož věk dobře znal, neboť od útlého věku nezletilého byl považován za rodinného přítele, využil příležitost a v úmyslu pohlavně se uspokojit vlezl pod peřinu na posteli, kde ležel nezletilý, svlékl mu kalhoty a obnažil jej na přirození. Zeptal se, zda může, a ačkoli se mu dostalo negativní odpovědi, že ne, vzal penis nezletilého a začal jej sát,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Věra Brázdová.

Dodala, že jednání muž zanechal až poté, co mu zoufalý chlapec, který nevěděl, jak se ho zbavit, řekl, že „už je“. Dospělý se pak zvedl, při-nesl mu ručník, aby se mohl utřít, poděkoval mu a řekl, ať nic neříká svojí mámě.

Bral ho jako syna

Slovák Pavol L., jehož jméno ani tvář nemůže redakce ze zákona zveřejnit, u Krajského soudu v Plzni řekl, že s chlapcovou matkou se seznámil v psychiatrické léčebně a stali se z nich kamarádi. Velmi hezký vztah navázal dle svých slov i s dítětem. „Bral jsem ho jako vlast-ního syna, kterého jsem vždy chtěl. I on byl se mnou rád. V desítkách případů u mě spal. Jeho matce to nevadilo, i když znala moji orientaci,“ řekl cizinec soudu. V osudný večer podle svých slov vypil asi čtyři piva a s chlapcem se dívali na televizi, kde běžel drsný film, plný alkoholu, drog a sexu. To, co se stalo poté, co si k dítěti vlezl pod peřinu, nechtěl u soudu blíže popsat ani vysvětlit. Ale nezapíral. „Jsem vinen. Chci uzavřít dohodu o vině a trestu,“ řekl.

Slovák Pavol L., obžalovaný ze znásilnění chlapce, u Krajského soudu v Plzni.Zdroj: Deník/Milan Kilián

Státní zástupkyně ale uzavření dohody odmítla. Za prvé nechtěla snižovat trest, jak muž požadoval, a za druhé chtěla vzhledem k některým okolnostem a nejasnostem věc projednat. Senát v čele se soudcem Janem Hostašem ze stejného důvodu nepřijal ani prohlášení viny obžalovaného a provede celé dokazování.

„Mrzí mě to, ublížil jsem mu, zničil mu život. Každý den přemýšlím, jak to vrátit,“ řekl na závěr své výpovědi Pavol L., který souhlasil s tím, že chlapci zaplatí odškodné v celkové výši 350 tisíc korun, ač má exekuce a dluží zhruba milion korun a je tak otázkou, kde na to vezme peníze.

Líčení bylo odročeno na listopad. Obžalovanému hrozí za znásilnění trest odnětí svobody na pět až 12 let.