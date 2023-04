Křížek, jenž má dvě děti s bývalou Miss ČR Lucií Váchovou, dnes Křížkovou, byl pravomocně odsouzen poprvé předloni v květnu, kdy ho Vrchní soud v Praze poslal do věznice s ostrahou na 3,5 roku. Tím to pro něj ale neskončilo, vloni se u Městského soudu v Praze zpovídal z dalšího podvodu v souvislosti s Metropolitním spořitelním družstvem, kde byla škoda pětinásobná než v prvním případě, dosahovala 124 milionů korun. Soud se nad ním slitoval a pobyt za mřížemi mu neprodloužil ani o den, neboť došel k závěru, že naivně a slepě důvěřoval osobám, které trestný čin skutečně spáchaly. „Byl v podstatě zneužit, ale zavinil si to tím, že naprosto nepochopitelně důvěřoval. Z úvěrových prostředků nic neměl,“ řekla tehdy Deníku soudkyně Jarmila Pavlátová. Státní zástupce se ale proti verdiktu odvolal, a tak ve věci rozhodoval vloni v létě opět Vrchní soud v Praze, jenž Křížkovi prodloužil pobyt za mřížemi o 18 měsíců, na rovných pět let.

Vězněného jachtaře podpořily i známé osobnosti. Nejhezčí dárek, děkuje Křížek

Křížek, jehož podpořila řada známých osobností a jenž za mřížemi dokonce sepsal knihu, by ale po odpykání části trestu rád zkusil štěstí a dostal se na svobodu. Kdy se bude rozhodovat o jeho podmíněném propuštění, však zatím není známo. „Veřejné zasedání dosud nebylo nařízeno,“ uvedla Bohatá Koldovská s tím, že více informací k probíhajícímu řízení nemůže poskytnout.