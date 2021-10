Letos v červenci dostal senior u klatovského soudu desetiměsíční trest za to, že v Sušici odcizil tašku, ve které měla majitelka notebook, epilátor a další věci, vše za více než 10 tisíc korun. „Jen jsem si odskočila na záchod. Když jsem se vrátila, byla taška pryč,“ popsala dívka policistům. Půta krádež nezatloukal. Ani nemohl, s lupem ho chytili městští strážníci.

Do vězení měl nastoupit v září, na Bory se mu ale nechtělo. Nakonec ho tam museli odvézt policisté. A teď už je jasné, že tam stráví více než deset měsíců. Vyslechl si svůj už patnáctá rozsudek. Potrestán byl za to, že když letos v červnu nalezl na Santosu tašku, ve které byl mobil, peníze a platební karta, nic neodevzdal a ještě se pokusil z karty vybrat peníze. To se mu však nepodařilo, neboť majitel stačil kartu zablokovat.

„Líčení se konalo formou videokonference mezi soudem a plzeňskou věznicí. Obžalovaný uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu,“ informoval Deník soudce Jan Kasal s tím, že muži byl uložen souhrnný trest, když mu soud k předchozím deseti měsícům přidal další dva. Za mřížemi tak pobude rovný rok, vyjde v bezmála 79 letech. A to ještě není vyloučeno, že si pobyt ještě prodlouží kvůli tomu, že za mříže nenastoupil včas.