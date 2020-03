Recidivista Martin T. (35) z jižního Plzeňska, který v únoru vyhnal v Plzni z auta ženu i s dítětem a poté při honičce s policií ukradl další auto, si na soud počká za mřížemi. Krajský soud v Plzni totiž zamítl jeho stížnost proti usnesení o vazbě. Deník nyní zjistil, že Martin T. se podobného kousku dopustil i krátce před svým zadržením. To se ale zmocnil auta i s řidičem.

Vše začalo tím, že zločinec si náhodně vybral Fordu Focus, se kterým řidička zastavila na semaforech na Klatovské třídě v Plzni. Usedl na místo spolujezdce a pak výhrůžkami donutil ženu i s její sedmiletou dcerkou vystoupit. Dojel do Oplotu, kde vůz odstavil a odcizil další auto. Šlo o VW Golf, jehož majitel se od něho na chvíli vzdálil. Zločinec, kterého v tu dobu už pronásledovali policisté, prchal přes jižní Plzeňsko a Klatovsko. Nakonec dojel do Kokořova u Žinkov, kde chtěl po místním 53letém muži, aby mu vydal telefon. To dotyčný odmítl. Martin T. mu ale přístroj vytáhl z kapsy. Pak se o mobil začali přetahovat, v tom se ale Martin T. s vozidlem rozjel. Následkem toho okradený upadl na vozovku a lehce se zranil. Jenže to byl zločincův poslední kousek na svobodě, právě v Kokořově jej poté zadrželi policisté ze zásahové jednotky.

Deníku se podařilo zjistit, že ještě drzejší kousek předvedl Martin T. již dva týdny předtím, než sebral vůz ženě na křižovatce v Plzni. V Příchovicích usedl do Nissanu Micra, za jehož volantem seděl 19letý mladík, a přikázal mu, aby jel. Když společně dojeli do Lužan a řidič zastavil na křižovatce, aby dal přednost v jízdě, vyhrožoval mu Martin T., ať jede, jinak ho odpráskne. „Dojeli do Borov, kde řidič vozidla pod záminkou, že potřebuje na WC, vystoupil z vozidla. Poodešel a začal telefonovat svému otci, Martin T., mu ale vyhrožoval, že pokud to nepoloží, ustřelí mu hlavu. Mladík poté z místa utekl, zatímco Martin T. usedl do opuštěného Nissanu Micra a odjel,“ uvedl zdroj obeznámený s případem. Dodal, že kromě toho Martin T. poničil auto svému příbuznému.

Martin T. má poměrně bohatou trestní minulost, z vězení se naposledy vrátil vloni na podzim. Je to bezdomovec, který žije v lesích v okolí Přeštic a nikde nepracuje. Hrozilo, že by se mohl skrývat nebo že by mohl trestnou činnost opakovat, proto soudkyně Okresního soudu Plzeň-jih neváhala a vzala ho do vazby. Podal si odvolání, ale neuspěl. „Krajský soud Plzeň jeho stížnost zamítl,“ potvrdila Deníku mluvčí OS Plzeň-jih Petra Sochůrková. Za loupež, vydírání, neoprávněné užívání cizí věci a poškození cizí věci hrozí Martinovi T. až deset let vězení.