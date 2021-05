Na šest a půl roku do věznice s ostrahou poslal v pondělí Krajský soud v Plzni 34letého Václava Dohnala, který loni v dubnu v Trhanově na Domažlicku pěstmi napadl svého kamaráda, u kterého bydlel, a také svého známého.

Dohnal svého spolubydlícího zbil poté, co ho dotyčný vyzval, aby se od něj odstěhoval. Pak napadl i svého dalšího známého. Tomu rozbil pěstí kosti v obličeji tak, že měl od lékařů zakázáno smrkat, aby nepřišel o oko.

Podle předsedy senátu Tomáše Boučka Dohnalovi přitížilo, že byl podmíněně odsouzen v roce 2016 za napadení policisty na služebně. „Obžalovaný měl prokazovat, že předchozí odsouzení na něj mělo patřičný vliv a že ve zkušební době, ve které se sleduje jeho chování, bude žít řádným životem. On udělal opak,“ řekl Bouček.

Soudce zároveň zdůraznil, že žádnou polehčující okolnost soud neshledal. „Výpověď, kterou obžalovaný podal, a kterou se hájil, nelze považovat za doznání. Nemluvě o jeho postoji k celému trestnímu řízení, který nesvědčil o tom, že by se z něj poučil a projednávání věci na něho mělo mít vliv,“ vysvětlil.

Bouček dále upozornil na to, že Dohnal je problematický. „Zejména proto, že je stálým závislým uživatelem alkoholu a sám přiznal, že trestnou činnost i dříve pod vlivem alkoholu páchal. Do budoucna je to riziková osobnost a soudu se jeho resocializace jeví jako velmi ztížená,“ odůvodnil.

Odsouzený po vynesení rozsudku řekl, že ho mrzí, že se případ dostal až k soudu. „Nedokáži si vysvětlit, proč jsme si to s kamarádem nemohli normálně vyříkat,“ sdělil.