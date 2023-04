Když přijel do Čech, dostal ubytování i práci. Ani jednoho si ale Ukrajinec Ivan Huzo (63) nevážil. Z práce ho vyhodili za pouhých 19 dní, a když se nastěhoval na ubytovnu v Železniční ulici v Plzni, strávil tam pouhé tři týdny. Pak se přesunul do vazby na Bory.

Ivan Huzo u Krajského soudu v Plzni | Video: Deník/Milan Kilián

Podle obžaloby, která ve středu zazněla u Krajského soudu v Plzni, totiž opilý s nožem v ruce zaútočil na jiného ubytovaného. Jen proto, že ho napomenul, aby tak nekřičel, mu zasadil šest ran. Muž přežil jen díky dobré práci lékařů. Huzo u soudu vinu jednoznačně popřel. „Vše je zfalšované,“ prohlásil.

Krvavý incident se odehrál loni 7. srpna večer na pokoji ubytovny. „Po předchozím požití alkoholu, v jehož důsledku měl rozpoznávací i ovládací schopnosti podstatně snížené, nikoli však vymizelé, poté, co jej Nutsu M. (56) slovně napomenul, aby byl potichu, neboť se hlučně bavil s dalšími muži z ubytovny, se postavil čelem k poškozenému a se slovy „já tě teď zaříznu“ zaútočil kuchyňským nožem tak, že jej nejprve škrábl do pravé paže a pak jej pětkrát bodl do oblasti trupu a nejméně jeden výpad směřoval do oblasti hlavy poškozeného,“ popsal státní zástupce Pavel Raček.

Dodal, že zraněný muž před ním ustupoval a pak utekl před vchod ubytovny. Když ho tam Huzo dostihl, snažil se ho nadále napadat nožem. Muže od smrti zachránil jiný obyvatel ubytovny, jenž si doběhl pro airsoftovou maketu střelné zbraně, které se agresor zalekl, a přestal s útoky. Útočník skončil v poutech, napadený v nemocnici. „Zranění poškozeného si vyžádala akutní hospitalizaci ve Fakultní nemocnici Plzeň, kde byl operován v celkové anestezii,“ řekl Raček a doplnil, že šlo o těžké zranění, které by v případě neposkytnutí odborné lékařské pomoci poškozeného ohrozilo na životě.

Huzo, jehož přivedla eskorta, soudu řekl, že byl v Čechách nejprve v utečeneckém táboře. V Plzni v Železniční ulici na ubytovně strávil pouhých 22 dní. V osudný den si dal podle svých slov dvě piva, poté pálenku s kamarády z Rumunska a Moldavska a pak chtěl odnést dolary, které chtěl poslat na Ukrajinu. Tvrdil, že když seděl u stolu, Nutsu M., zvaný Mrkvička, ho zezadu napadl.

„Udeřil mě nějakým železem do hlavy. Pak do mě kopal, ke krku mi dal nůž, řízl mě. Sebral mi peníze. Křičel jsem o pomoc, šlo mi o život. Nůž jsem chytil oběma rukama, ohnul ho a vzal jsem mu ho,“ líčil svoji verzi Huzo, jehož musel soudce Tomáš Bouček opakovaně napomínat, aby se choval slušně, jinak bude stíhán pro pohrdání soudem. Jak je možné, že neměl pořezané ruce a že nůž není ohnutý, Huzo nevysvětlil.

Líčení bude pokračovat v dalších týdnech, příště by měl být vyslechnut poškozený. Obžalovanému hrozí za pokus vraždy až 18 let vězení. Státní zástupce v obžalobě navrhl, aby byl v případě uznání viny Huzovi uložen trest odnětí svobody v trvání 10 až 11 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou, trest propadnutí věci – kuchyňského nože - a trest vyhoštění na dobu 10 let.