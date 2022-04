S rostoucími jarními teplotami se v přírodě začínají ve vyšší míře objevovat klíšťata. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu (CHMÚ) je jejich aktivita nejvyšší v období od března do června, s hlavním vrcholem v květnu. Druhá vlna pak přichází na podzim. Pro chovatele domácích mazlíčků tak nastává období boje s tímto nepříjemným parazitem, který může i zvířatům způsobit vážné zdravotní komplikace. Potvrzuje to i plzeňský veterinář Ladislav Kuncl, podle něhož mohou stejně jako lidé i zvířata onemocnět, a to lymskou boreliózou nebo anaplazmózou. „Proti lymské borelióze ale existuje vakcína. Ta se zvířeti aplikuje před sezonou a poté vždy po roce,“ sdělil Kuncl.