"Na základě precizní práce tachovských kriminalistů, kteří dlouhodobě a důkladně prováděli šetření v souvislosti s drogovou trestnou činností, sdělil minulý týden ve středu policejní komisař obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy čtyřicetiletému cizinci," přiblížila policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Kriminalisté zjistili, že obviněný muž, kterého zadrželi v úterý v Praze, měl vyrábět z tablet blíže nezjištěného léčiva pervitin, a to od června loňského roku do března letošního roku na Stříbrsku, kde bydlel v pronajaté chatě. Později si pronajal dům v Praze, kam se odstěhoval v březnu a kde v trestné činnosti pokračoval do doby svého zadržení.

Muž podle zjištění kriminalistů pervitin distribuoval dosud přesně nezjištěnému množství odběratelů v Plzeňském kraji a také v okrajových částech Prahy. "Do této chvíle kriminalisté ztotožnili a ustanovili část odběratelů ve věku 24, 28, 42 a 43 let. Drogu jim dotyčný poskytoval za úplatu popřípadě za jiné protislužby," dodala mluvčí s tím, že při domovní prohlídce a při prohlídce jiných prostor a pozemků zajistili kriminilaisté například bezmála 18 kilogramů tablet včetně obalů, několik litrů chemikálií, nádoby a další věci potřebné k výrobě pervitinu.

"Vzhledem k uvedeným skutečnostem policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. O jeho umístění rozhodoval minulý čtvrtek soud, který návrh akceptoval. Cizinec se proto již nachází ve vazební věznici," uzavřela Dagmar Jiřoušková.