Druhý malér ve službě měl Jan Š. letos v březnu, kdy sloužil jako výjezdový lékař na stanici v Domažlicích pod vlivem alkoholu. Opilý jel dokonce na výjezd k pacientce s infarktem. Když se vrátil, podrobil se dechové zkoušce, která ukázala 1,13 promile alkoholu. „Byl ve službě okamžitě vystřídán jiným lékařem. Inspektor provozu následně na místo přivolal policii,“ informovala tehdy Deník mluvčí krajské záchranné služby Mária Svobodová.

Lékař svoje ovlivnění alkoholem vysvětloval policii tím, že večer popíjel do půlnoci drinky a když jel ráno do služby vlakem, omylem se napil vodky s džusem, kterou měl připravenu na odpoledne, až bude mít po službě. „Je mi to líto,“ řekl lékař, jenž alkoholem řešil rodinné problémy. Dobrovolně nastoupil dvouměsíční hospitalizaci na oddělení závislostí Fakultní nemocnice Plzeň. Dnes už je zpět na záchrance. „Dokud není pravomocné rozhodnutí soudu, musíme dodržet presumpci neviny,“ uvedla Svobodová s tím, že stejně jako ostatní zaměstnanci se i Jan Š. musí podrobovat namátkovým dechovým zkouškám.

Zda lékař na záchrance zůstane, rozhodne verdikt soudu. Za neposkytnutí pomoci a ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozí až tříletý nepodmíněný trest, soud mu také může uložit zákaz činnosti.

Lékař Jan Š. není prvním pracovníkem záchranky, kterého letos řeší soud kvůli pití v práci. Na jaře to byl záchranář Václav B. (38) z Klatovska, který se vloni na podzim ve službě opil tak, že usnul na pacientce převážené do nemocnice. Vyvázl bez trestu, soud podmíněně zastavil jeho trestní stíhání.