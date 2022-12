Při vesnickém lynči měli použít i motorovou pilu. Obžaloba přehání, hájí se

Limberský podle informací Deníku policii řekl, že bentley svěřil svému známému Muriqimu a dal mu i kopii velkého technického průkazu s tím, že do budoucna by mohl na auto sehnat kupce. Cizinec ale vůz naboural, dle svých slov nezaviněně (soud má však dokonce řešit, zda nešlo o pojistný podvod), a pak prodal a převedl na firmu provozující autobazar. Jenže na to podle Limberského neměl právo. „Bylo to bez mého vědomí a souhlasu,“ řekl fotbalista policistům. Šéf společnosti, která vůz koupila, uvedl, že mu Muriqi dal jen kopii velkého technického průkazu, což vysvětloval tím, že původní majitel je slavná osobnost a nechce, aby se vědělo, po kom vozidlo je. Auto pomohl Muriqimu převést na nového majitele v rozporu se zákonem tehdejší zaměstnanec odboru dopravy klatovské radnice Anton Kovarovič. Za zneužití pravomoci úřední osoby již dostal u klatovského soudu podmínku.

Muriqi v přípravném řízení podle informovaného zdroje řekl jen to, že nesouhlasí s obviněním a že nevěděl, že auto stále patří leasingové společnosti.

Nebyl podveden poprvé

Nebude to poprvé, co David Limberský stane před soudem coby poškozený. O více než pět milionů korun ho měl připravit jeho známý Čeněk Pazderka, který mu sliboval, že peníze použije na nákup luxusních aut, která pak se ziskem prodá. Jenže kulatou sumičku si nechal. Dostal za to sedm let, ale uprchl a ve vězení tak skončil až letos v červenci, kdy byl zadržen v Německu tamními policisty na základě evropského zatýkacího rozkazu.

Limberský ale stál i na druhé straně barikády. V roce 2015 boural se svým bentley v opilosti v Praze přímo před policisty, jimž se pak snažil utéci, což se mu ale nepodařilo. Naměřili mu 1,5 ‰ alkoholu. Před soudem ale neskončil, jeho trestní stíhání bylo tehdy podmíněně zastaveno. Teď už mu ale reálně hrozí, že coby obžalovaný před soudem stane. Spolu s dalšími třemi kumpány je na Karlovarsku obviněn z vydírání 32letého muže, jemuž měl poskytnout miliony na nákup kryptoměny a nebyl spokojen s výsledkem. „Kriminalisté se případem stále zabývají. Prozatím nebyl podán státnímu zástupci návrh na podání obžaloby,“ řekl nyní Deníku karlovarský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Pokud by čtveřice, která měla při vydírání použít i střelnou zbraň, stanula před soudem, hrozilo by jí až osm let vězení.