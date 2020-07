Muž se ale hájí tím, že veškerou „trávu“ měl pro sebe a že ji nutně potřeboval. Je totiž vážně nemocný a vyráběl si z ní masti a tinktury, které mu pomáhaly.

Drogy odhalili policisté podle Volína náhodou. „Kupoval jsem od jednoho muže historické zbraně, jenže on pak začal obchodovat i s moderními. Policisté, kteří to vyšetřovali, u mě tehdy udělali domovní prohlídku a vše objevili,“ tvrdil u Krajského soudu v Plzni, který se případem začal zabývat.

Volín není žádný troškař. Policisté u něj v květnu 2018 našli na půdě tolik sušených rostlin, že se z nich dalo podle obžaloby vyrobit více než 16 kg použitelné drti, která obsahovala bezmála kilogram účinné látky delta-9-tetrahydrokanabinolu. A to nebylo vše, na místě byla v plastových kyblících či v krabici nalezena i další marihuana a také živé rostliny konopí.

Volín, který byl v minulosti už sedmkrát soudně trestán a dokonce byl i za mřížemi, soudu řekl, že s obžalobou nesouhlasí. „To, co bylo nalezeno na půdě, bylo určeno k likvidaci, bylo to plesnivé. Já jsem pro svoji potřebu chtěl použít jen to, co bylo v kyblících,“ tvrdil senior. Dodal, že má celou řadu vážných zdravotních problémů. „Jako bývalý jezdec ploché dráhy jsem utrpěl řadu vážných zranění, měl jsem třikrát zlomenou páteř a další vážné úrazy. Byla u mě diagnostikována rakovina, mám Lynchův syndrom, což je genetický problém, který zapříčiňuje vzrůst zhoubných nádorů, a další,“ řekl soudu Volín s tím, že lékařům nevěří, protože mu v minulosti opakovaně nepomohli. A nepomáhají mu prý ani léky od nich. Naopak věří lidovým léčitelům a tomu, co si sám o marihuaně nastudoval. Tuto drogu pojídá, kouří spolu s tabákem, dělá si z ní tinktury a masti. Soudu názorně předvedl, jak je aplikuje. Vše mu podle jeho slov ulevuje od bolesti. „Teď, když to nemohu užívat, musím brát tolik léků a vitaminů, že se v tom ani nevyznám. A výsledek je pofiderní,“ posteskl si Volín.

Líčení bylo odročeno na srpen. „Budou vyslechnuti znalci z oboru farmakologie, botaniky, toxikologie a biologie,“ avizoval předseda senátu Tomáš Mahr. Volínovi hrozí za zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy odnětí svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutí majetku.