„Třicetiletá žena od února loňského roku do současné doby si za účelem distribuce a takzvaně do komise opatřovala marihuanu, kdy za gram zaplatila 103 koruny a průměrně odebírala sto gramů měsíčně,“ uvedla mluvčí policie Dagmar Brožová. „Drogu pak prodávala koncovým odběratelům v ceně 1 gram za 200 korun. Za uvedené období prodala dalším osobám téměř kilo a půl marihuany. Svému dvojčeti poskytovala marihuanu téměř každý den, někdy zadarmo, někdy za peníze,“ upřesnila mluvčí.

Mladý muž platil filmovými penězi, hrozí mu až osm let ve vězení

Její třicetiletý bratr část získané drogy užil pro svou potřebu, část prodával dál nebo vyměnil za pervitin. Prodal tak 381 gramů v ceně 200 korun za gram, přičemž peníze za marihuanu, kterou dostal od sestry, sestře předával zpět.

Své matce prodala žena marihuanu za nákupní cenu 103 koruny. „Matka pak drogu přechovávala doma a poskytovala ji zdarma v nepravidelných intervalech výhradně jen svému synovi, údajně ke zklidnění jeho stavů zuřivosti. Marihuanu opatřenou za 2 tisíce korun dala synovi jednou i jako dárek k Vánocům,“ doplnila policejní mluvčí.

Za tragickou nehodou stojí prasklá pneumatika, řidič střetu zabránit nemohl

Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili plastové dózy s několika gramy marihuany. Třicetileté ženě hrozí za to, že svým jednáním spáchala čin ve značném rozsahu, trest odnětí svobody na dva roky až deset let. Její stejně starý bratr a šestapadesátiletá matka by pak za mřížemi mohli strávit jeden rok až pět let.