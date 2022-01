Za týrání svěřené osoby a těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu žádá státní zástupce pro Pavlu M. pět let vězení a ochranné psychiatrické léčení v ambulantní formě. Případů krutého zacházení matky či macechy s dítětem projednávaly v posledních měsících soudy v kraji hned několik.

„Obžalovaná měla v přesně nezjištěné době od března 2020 do srpna 2020 v bytě ve městě na Plzni-jihu a také na Dětské klinice Fakultní nemocnice Plzeň nejméně v šesti případech úmyslně znemožnit dýchání své nezletilé dceři tak, že jí měla zakrýt nos a ústa rukou nebo nezjištěným předmětem, což mělo u nezletilé poškozené vyvolat stres, následné křečovité stavy a poruchy dýchání,“ informovala mluvčí KS Plzeň Jana Durná a doplnila, že v červenci 2020 ve stejném zdravotnickém zařízení měla Pavla M. obdobným způsobem holčičce znemožnit dýchání, čímž jí měla zapříčinit špatné okysličování tkání (především mozku), kdy toto jednání mělo u dítěte vyvolat mimo jiné zástavu dechu, přičemž k poškození mozku a dalším poruchám nedošlo jen díky včasné lékařské pomoci.

V sedmi letech nemluví, má pleny a jí rukama. Rodiče věří v genovou terapii

Sexuální hračka, týrání hlady

Bohužel tento případ jen naváže na obdobné causy z kraje, které soudy projednávaly v poslední době. Patří mezi ně případ čtyřnásobné matky Denisy O. (25), která stráví ve vězení devět let za to, že podle obžaloby uchopila v srpnu 2020 v azylovém domě v Rokycanech do rukou svého pětiměsíčního synka a dvakrát s ním silně udeřila o pevnou podložku, zřejmě zeď. Chlapeček utrpěl tak závažná zranění, že ochrnul a oslepl. V září o tom rozhodl Vrchní soud v Praze, který tak potvrdil červnový verdikt Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni poslal v říjnu na pět let za mříže Markétu V. (27) z Plzeňska, která si podle obžaloby udělala sexuální hračku z malého syna svého partnera. Dítě měla macecha sado-masochisticky znásilňovat a týrat, a to několik let.

Obřadní síň v Úterý se při rekonstrukci dočkala nových stropních maleb

V prosinci byla krajským soudem potrestána Běloruska Alena S. (38), která se opila se až do deliria a pak se v bytě v Plzni rozhodla zabít svoji čtyřletou dceru. Pořezala ji na krku a na rukou. Následně ublížila i sobě. Obě naštěstí přežily. Vzhledem k deliriu cizinka nebyla souzena za pokus vraždy, ale „jen“ za opilství. Dostala podmínku a zároveň soud nařídil ochranné ústavní protialkoholní léčení.

Na rozsudek zatím čeká Lucie O., , která má ve svých 26 letech již šest dětí, přičemž ani jedno nemá ve své péči. Před plzeňským městským soudem se zpovídá z týrání svěřené osoby, neboť podle obžaloby týrala svého malého syna tím, že mu úmyslně podávala stravu a tekutiny v nedostatečném množství a kvalitě, v důsledku čehož nezletilý trpěl hladem a žízní. Navíc ho měla i opakovaně zranit. Žena vinu popírá.