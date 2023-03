Úřednici jednoho z plzeňských městských obvodů zbily podle obžaloby, která zazněla v úterý u plzeňského městského soudu, Denisa Bimbová (23) a její matka Kvetoslava (47).

Denisa Bimbová s matkou Květoslavou u plzeňského městského soudu | Video: Deník/Milan Kilián

Ženy, které přišly na úřad kvůli proplacení čipu na psa, ale tvrdí, že je pracovnice radnice urážela a poté dokonce napadla. Matce hrozí za násilí proti úřední osobě až čtyřletý nepodmíněný trest, dceři, jež měla úřednici zranit, dokonce až šestiletý.

Matka a dcera Bimbovy, které žijí v centru Plzně, se loni na jaře rozhodly, že si pořídí psa. A protože v tu dobu obě žily ze sociálních dávek a podle svých slov slyšely, že lidem v hmotné nouzi čip proplácí úřady, šly se na to zeptat na nedaleký Úřad městského obvodu Plzeň 3. Kvetoslava Bimbová byla tehdy po operaci krku a špatně mluvila.

V tom, co se pak dělo v kanceláři a před ní, se už matka s dcerou s úředníky radnice neshodnou. „Domáhaly se vydání a proplacení čipu na psa, přestože jim bylo vysvětleno, že čip na psa dostanou u veterináře, že toto úřad již neproplácí, takže se musí následně dostavit i s čipem na úřad a psa přihlásit, uhradit doplatek,“ uvedl v obžalobě státní zástupce s tím, že poté, co byly vyzvány k odchodu, začaly být hrubé a Denisa Bimbová jednu z úřednic urážela a pak fyzicky napadla. „Chytila ji za vlasy, začala s ní cloumat a tlačila jí hlavu k zemi. Následně ji hodila na zeď chodby do prostoru se sedačkami, kde žena spadla na zem,“ popsal žalobce a dodal, že poté, co na místo přišli další pracovníci úřadu, strčila do poškozené ještě Bimbová starší. Úřednice utrpěla podvrtnutí krční páteře a zhmoždění ramene a kolene.

Žena naletěla falešnému lékaři, přišla o více než milion

Obě žen to u soudu ale popsaly úplně jinak, podle jejich verze se ony chovaly slušně a jen se ptaly, naopak úřednici vylíčily v nejčernějších barvách. Řekly, že na ně začala být bezdůvodně agresivní, vysmívala se jim. „Říkala vypadněte odsud, vy špíny, nemám čas se s vámi vybavovat Slovo špíny ještě několikrát zopakovala,“ řekla starší z žen. „Jednala se mnou jako se špinavým asociálem,“ dodala její dcera. Řekla, že úřednice ji začala fackovat, pak napadla i její matku. „Myslela jsem, že ji zabije,“ brečela u soudu, k čemuž se pláčem přidala i její matka. Obě tvrdily, že se jen bránily, a popřely, že by úřednici, která je subtilní postavy, srazily na zem. Přiznaly, že pak opakovaně chodily na úřad a byly vykázány.

Líčení bude pokračovat v květnu, kdy bude vyslechnuta poškozená a řada dalších svědků.