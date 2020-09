Více než dvě a půl promile alkoholu nadýchal 37letý řidič, který v pondělí odpoledne havaroval s vozidlem BMW mezi Stráží a Borem. Nehoda se stala kolem 15 hodin.

„Řidič jel ve směru na Bor. Z dosavadního šetření vyplývá, že nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlivem silné opilosti nezvládl řízení a vozidlo uvedl do smyku,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Auto narazilo pravým bokem do stromu, odmrštilo se zpět na silnici a přední částí se natočilo k rybníku. Řidič nadýchal 2,81 a 2,73 promile alkoholu. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz. Vzhledem k tomu, že byl zraněn, byl převezen do nemocnice. Škoda je 60 tisíc korun.