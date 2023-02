Miminko, u něhož lékaři zjistili krvácení do mozku a které mohlo být podle odborníků ohroženo na životě, dostalo podle obžaloby, jež zazněla ve čtvrtek 16. února u Krajského soudu v Plzni, do hlavičky dvě rány. Zasadit mu je měl kamarád jeho rodičů, a to v době, kdy mu ho svěřili na hlídání. Hrozí mu až 12 let vězení.