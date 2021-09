„Všichni byli lízlí, syn byl navíc unavený po práci, takže cestou zpět z koncertu usnul. Jedna dívka v kupé stále stříkala sprejem a postříkala synovi i kalhoty, aby to po probuzení vypadalo, že se pomočil. Jeden ze synových kamarádů pak zapalovačem zapálil ten sprej a dělal autogen. Přitom zapálil na klukovi oblečení. Měli štěstí, že nechytilo celé kupé, protože dotyčná prý postříkala i záclony,“ popsal Deníku otec popáleného mladíka. Doplnil, že další dva cestující jeho syna uhasili. I když byl vážně zraněný, nepřivolali mladíkovi kamarádi záchranku, aby neměli průšvih, ale zraněného odvezli do nemocnice ve Strakonicích vozem taxi.

„Bohužel popáleniny jsou vážné. Dnes jsme ho vezli na popáleninovou kliniku na pražských Vinohradech, kde ho čeká transplantace kůže na obou stehnech. Je to mazec, s manželkou do teď nechápeme, jak to mohli udělat. Řešíme to i s jeho tátou, který je můj kamarád,“ dodal otec popáleného.

Případ se stal v noci ze 13. na 14. srpna, policie se o něm ale dozvěděla až s časovým odstupem. „Policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání ublížení na zdraví a případ dále prověřujeme,“ uvedla v pondělí klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová s tím, že nikdo dosud nebyl z ničeho obviněn.