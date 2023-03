Tam Tomášovi T. (38) nedal přednost Jan Janda (26) z Vimperka ve své Škodě Octavia. Motorkář, který sloužil jako profesionální voják u 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích, utrpěl natolik závažná zranění, že jim podlehl ještě v sanitním voze. Janda nyní stanul před klatovským okresním soudem, odkud poté, co uzavřel dohodu se státní zástupkyní, odešel s podmínkou a zákazem řízení.

Tragická nehoda se stala loni 6. července v půl osmé večer. Janda jel ve směru od Horažďovic na Sušici. „Před Sušicí odbočoval vlevo na odstavnou plochu sloužící k parkování vozidel, přičemž přehlédl v protisměru po téže silnici jedoucího Tomáše T., řídícího motocykl Yamaha RD06, a nedal mu přednost v jízdě. Došlo ke srážce,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Petra Švecová. Dodala, že motorkář utrpěl mnohočetná zranění, kterým podlehl při převozu záchrankou do nemocnice. Bezprostřední příčinou smrti bylo pohmoždění mozku. „Obžalovaný jako řidič porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem o provozu na pozemních komunikacích,“ dodala Švecová.

Partnerka mrtvého motorkáře již dříve na policii uvedla, že auto jedoucí v protisměru odbočilo nečekaně, nedalo ani znamení o změně směru jízdy. Její partner, ač jel maximálně padesátkou, sice začal brzdit, ale neměl šanci nárazu zabránit.

Janda, jemuž za usmrcení z nedbalosti hrozilo až šest let vězení, u soudu vinu nepopíral. „Odbočoval jsem vlevo k půjčovně lodí. V protisměru jsem viděl černé auto, tak jsem zahájil odbočovací manévr. Jestli jsem dal blinkr, si nevzpomínám. Když jsem byl v protějším pruhu, slyšel jsem pískot a pak ránu,“ řekl Janda soudu. Proč motorku, jedoucí před protijedoucím autem, přehlédl, neví. „Byla to moje chyba, měl jsem motocykl vidět. Mrzí mě to a přijmu jakýkoli trest,“ řekl soudu Janda, který požádal o uzavření dohody o vině a trestu.

Se státní zástupkyní Švecovou se za přítomnosti své advokátky a zmocněnkyně poškozených dohodl na dvouletém trestu, podmíněně odloženém na zkušební dobu 32 měsíců. Taktéž na 32 měsíců má uložen zákaz řízení motorových vozidel. Poškozené musí uhradit 39 tisíc korun, což jsou náklady na pohřeb a zmařenou zaplacenou dovolenou. Senát v čele se soudcem Petrem Sperkem dohodu schválil, rozsudek je pravomocný.