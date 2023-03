Pro vulgární výrazy a výhrůžky nešel daleko muž, jehož chtěla v restauraci ve Stříbře legitimovat přivolaná hlídka.

Ilustrační foto. | Foto: MPO

Policie vyjížděla o víkendu kvůli oznámení do restaurace ve Stříbře. "Když policisté dorazili, v restauraci se již nic nedělo. Vyzvali ale tři přítomné muže k prokázání totožnosti, načež jeden začal hlídce vulgárně nadávat," uvedla mluvčí policie Dagmar Brožová. S opakovanou výzvou k prokázání totožnosti policisté muže upozornili, že může být použito donucovacích prostředků a předvedení muže na služebnu. "Ani opětovné výzvy ale 36letý muž neuposlechl a policistům stále nadával. Proto došlo k použití hmatů a chvatů a nasazení pout," doplnila mluvčí.

Dva jírovce pokáceli u Lestkova, kaplička přišla o mohutné stromy kvůli bezpečí

Když muže vedla hlídka do vozu, klopýtl, spadl na zem a s ním i policistka. "Druhého policistu následně kousl do lýtka. Po usazení do vozu policistu pak dvakrát kopl, přitom policistům nadával a pokračoval i na služebně. Vyhrožoval i tím, že jim podpálí domy, pustí plyn a ukope je," vyjmenovala Brožová. Dechová zkouška byla pozitivní s výsledkem 1,89 promile.

"Kriminalisté ve věci povedou zkrácené přípravné řízení, do dvou týdnů stane podezřelý před soudem. Hrozí mu trest odnětí svobody až na čtyři léta," dodala mluvčí.