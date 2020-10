Podle obžaloby byl Kollár obviněn ze zpronevěry a při hlavním líčení 28. 11. 2017 uvedl, že se činu nedopustil, protože peníze ztratil. Ale policista Martin T., kterýs ním jednal a vyslýchal ho, mu měl sdělit, že je potřeba to nějak sprovodit ze světa a že připraví výpověď. Údajně řekl, že se zná se státním zástupcem a ten přislíbil, že celou věc zastaví. Policista měl poté Kollárovi zavolat, aby se dostavil na policii, tam mu výpověď přečetl, přislíbil mu, že státní zástupce to zastaví a bude klid. Později měl policista před vyšetřovatelkou výpověď diktovat a Kollár ji jen podepsal. Na svém tvrzení trval i při dalším hlavním líčení při výslechu policisty i v odvolání proti odsuzujícímu rozsudku, o kterém rozhodoval Krajský soud v Plzni a neshledal, že by v hodnocení důkazů okresní soud pochybil. Z provedeného dokazování vyplynulo, že se policista vůči podezřelému žádného nezákonného jednání nedopustil.

TRVÁ NA SVÉM

I ve čtvrtek u soudu v Klatovech Kollár stále trval na svém. „Chtěl jsem mít klid od policie, protože mě několikrát navštívila. Martin T. se objevil jako spása, řekl, že připraví výpověď, já ji jen podepíšu a když vše zaplatím, než to půjde k vyšetřovatelce, tak se to zastaví. Pak jsem se ale z novin dozvěděl, že jsem zpronevěřil peníze. A pak mi přišlo ze státní zastupitelství, že jsem obžalovaný. Podepsal jsem výpověď, která nebyla pravdivá, a stejně jsem byl ještě obviněn ze zpronevěry, které jsem se nedopustil. Peníze jsem ztratil. Věřil jsem, že budu mít klid a bude to zastaveno,“ řekl u soudu Kollár i s tím, že měl poté policista výpověď předčítat i vyšetřovatelce Zdeně M. „Nevnímal jsem, co četl. Jen jsem to pak podepsal,“ uvedl Kollár. „Když jsem byl obviněn ze zpronevěry, bral jsem to jako podraz, protože to nebylo pozastaveno, jak nabízel. Teď vidím, že si chtěl asi ulehčit práci,“ pokračoval Kollár.

POLICISTÉ VŠE POPÍRAJÍ

Jeho verzi ale popírá vyšetřovatelka i policista. „Výslech probíhal standardně. Co říkal, jsem já zapisovala. Kolega mi výpověď nediktoval a ani jsem od něj neměla nic připraveno. Byl přítomen, možná kladl doplňující otázky, ale už nevím. Obžalovaný se seznámil s protokolem a podepsal ho,“ uvedla u soudu Zdena M.

Stejně vypovídal i Martin T., který převzal případ zpronevěry od policie ze Sušice. „Bylo to vyšetřované jako zpronevěra, a proto jsem to tak i dál řešil. Oslovil jsem pana Kollára, že bude nejlepší, když vše uhradí a pak se uvidí, co se z toho vyvine. Výslech se konal v Sušici. Shromáždil jsem důkazy a vše předal vyšetřovatelce, která pak vedla výslech. Je standard, že se účastním výslechů. Nikdy mi pan Kollár neřekl, že by peníze ztratil. U výslechu uvedl, že je užil na jiné účely, než mu byly svěřeny. Co mi řekl, to jsem napsal. Postupoval jsem standardně jako u jiných případů. Nikomu jsem nic nediktoval,“ sdělil u soud policista.

Rozsudek bude vynesen v úterý 27. října.