Šedesátitisícovou škodu způsobil 26letý muž ze Ctiboře, který si elektřinu pro svoji domácnost obstaral neoprávněným zásahem v rozvodné skříni.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Martina Křečková

Tachovští policisté už muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. Pachatel měl provést neoprávněný zásah na konci ledna poté, co distributor elektřiny přerušil do bytu dodávky. Podezřelý neoprávněně elektřinu odebíral až do května, kdy pracovníci distribuční firmy elektroměr demontovali. Jak sdělila policejní mluvčí Dagmar Jiroušková, podezřelý muž svým jednáním způsobil škodu na odebrané elektřině za více než 48 tisíc korun a na dalších nákladech vznikla škoda za více než devět tisíc korun.