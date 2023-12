Chceš k babičce nebo na kroužek? Pak udělej, co chci, nutil muž dítě k sexu

Chceš vidět svoji babičku či svého tátu? Šla bys ráda na oblíbený kroužek? Chceš se školou na výlet? Dobrá. Ale musíš udělat, co po tobě chci. Tímto způsobem nutil čtyři roky k různým sexuálním praktikám svoji nevlastní dceru Štefan Z. (53) z Tachovska. Začal s tím, když bylo holčičce pouhých deset let. Muž si za to odsedí šest let ve věznici. Rozhodl o tom Vrchní soud v Praze.

Obžalovaný Š. Z. u Krajského soudu v Plzni. | Video: Deník/Milan Kilián

Muž, jehož tvář ani jméno nesmí redakce ze zákona zveřejnit, dítě své partnerky zneužíval podle obžaloby v období od února 2018 do února 2022, a to opakovaně, nejméně jednou za dva až tři dny, někdy i denně. „V úmyslu se sexuálně uspokojit na původně desetileté dceři své družky, jejíž věk znal, jí sahal na prsa i na přirození a vyžadoval po ní, aby ona sahala na jeho přirození. Nabádal ji, aby to nikomu neříkala,“ popsala u Krajského soudu v Plzni státní zástupkyně Markéta Michlová. Dodala, že otčím na dítě stále stupňoval sexuální požadavky. Od jejích 12 let dokonce požadoval klasický pohlavní styk. Školačka při výslechu, který byl v soudní síni přehráván, sexuální útoky otčíma potvrdila. „Myslela jsem si, že mi strejda bude nahrazovat tátu. Ze začátku jsme si rozuměli, bylo to dobré, ale pak přišla ta věc. Poprvé se to stalo, když mi bylo deset let,“ popsala dívenka s tím, že pak po ní otčím různé sexuální praktiky vyžadoval pravidelně. Když mu vyhověla, byl k ní hodný, když odmítala, choval se k ní ošklivě. Nesměla chodit na kroužky a jezdit na výlety, nesměla navštěvovat svého tátu ani babičku, neměla přístup k telefonu. Po čtyřech letech z toho byla už tak zoufalá, že se svěřila učiteli. „Už jsem nemohla dál,“ vysvětlila. Výbuch ubytovny zabil v Tachově 50 lidí, po půl století zůstávají vzpomínky živé Štefan Z. při opakovaných líčeních vinu odmítal. „Byl jsem jedenáctkrát, dvanáctkrát ve výkonu trestu, ale za běžné paragrafy, jako jsou krádeže. Nic takového bych nikdy neudělal. Její mámu jsem miloval, mám s ní dítě. Kdybych chtěl ženskou, tak si najdu starší, nebudu obtěžovat mladé holky,“ tvrdil obžalovaný. Dodal, že k oběma dcerám své družky, s níž má malého synka, se choval jako vlastní táta. Tvrdil také, že ze strany nevlastní dcery jde o pomstu. „Když jsem jí brával telefon, protože se špatně učila, tak mi řekla, že ji štvu a že mě jednou potrestá,“ vypověděl. Senát Krajského soudu v Plzni v čele se soudcem Tomášem Boučkem ale po provedeném dokazování došel k závěru, že čin spáchal. „Soud rozhodl o vině obžalovaného a za trestný čin pohlavního zneužití mu uložil nepodmíněný trest odnětí svobody ve výměře šesti let,“ řekla Deníku státní zástupkyně Michlová. Zdroj: Deník/Milan Kilián Odvolala se ona i obžalovaný, případem se tak zabýval Vrchní soud v Praze. Neuspěla u něj ale ani jedna strana. „Obě podaná odvolání byla jako nedůvodná zamítnuta,“ potvrdila mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová.

