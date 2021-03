„Policisté přijali ve středu 10. března oznámení o loupežném přepadení v obci Janovice nad Úhlavou, ke kterému došlo v odpoledních hodinách. Podezřelý muž byl policisty zadržen a v současnosti probíhají další úkony,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie. Potvrdila, že ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu loupež. „Vzhledem k tomu, že poškozeným je osoba mladší osmnácti let, tak podle platných zákonů nelze poskytovat bližší informace,“ dodala Ladmanová.

Podle informací Deníku se incident odehrál ve skateparku u fotbalového hřiště v Janovicích nad Úhlavou a útočníkem byl místní 21letý muž. Chlapce napadl bezdůvodně, mlátil ho pěstmi i klackem a kopal do něj. Pak mu vzal jeho koloběžku. Dítě skončilo v rukou lékařů. Koloběžku lupič po zadržení vydal policii.

Pro útočníka to není první konflikt se zákonem. Před pár dny ho klatovský okresní soud potrestal podmínkou. Dostal osm měsíců, které mu byly odloženy na zkušební dobu 16 měsíců, za to, že spolu s kumpány na Klatovsku odcizil osobní auto a vloupal se do zahradní chatky, kterou vykradli. Zda bude podán návrh na jeho vzetí do vazby, Ladmanová nekomentovala. Za loupež může mladík dostat až desetiletý nepodmíněný trest.