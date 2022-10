Mladého muže v polovině září zaujal odkaz na sociální síti. Jednalo se o investici do kryptoměny. „Muže zkontaktoval prostředník, s jehož pomocí si založil internetovou peněženku, přes níž měly procházet finance na investice a z výnosu kryptoměny. Nejen, že poškozený za založení této peněženky zaplatil 5 tisíc na účet neznámého muže, navíc si dle instrukcí instaloval do svého mobilního telefonu aplikaci. Do té, dle pokynů, zadal číslo své debetní karty, datum její expirace a zabezpečovací CVC kód,“ přiblížila mluvčí policie Iva Vršecká. Tím si pachatel vytvořil vzdálený přístup do jeho mobilního telefonu. Poškozený to zjistil až ve chvíli, kdy mu z účtu zmizelo téměř 50 tisíc korun. „Policisté zjistili, že k totožnému jednání již došlo v Olomouci, případy budou proto řešit společně,“ dodala Vršecká.