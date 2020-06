Muži, který vjel autem do domova seniorů, hrozí osm let

Až na osm let by mohl skončit ve vězení dvaatřicetiletý muž, který v neděli v podvečer vjel autem do Domova pro seniory Panorama v Tachově.

Osobní auto vjelo v neděli v podvečer do domu seniorů Panorama v Tachově. | Foto: HZS a ZZS