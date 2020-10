Video natočila servírčina kolegyně a umístila ho na sociální sítě. Tam ho zhlédl Michal P. (25), který o něm ihned informoval kamaráda Pavla R. (25), jenž podle výsledků policejního vyšetřování zorganizoval trestnou výpravu. Skončila vymlácením baru. Důvodem byla nejspíše žárlivost, neboť Pavel R. se servírkou dříve chodil.

Incident se odehrál vloni v listopadu v Karlových Varech. Do baru vtrhli okolo čtvrté hodiny ranní nejen oba výše uvedení mladíciz Karlovarska, ale i Petr Š. (23) z Písku a Tomáš B. (27)z Tábora, kteří se k nim přidali v hospodě, odkud se za pomstou vydali. Na hosty podniku měla čtveřice zaútočit bez váhání. Nejaktivněji si měl počínat Pavel R., od nějž měli dostat rány, většinou pěstí do hlavy, Tomáš M., Josef C. či Matěj M., Jeden navíc dostal i půllitrem.

To ale nebylo vše. „Kromě toho Pavel R. zvedl nad hlavu barovou židli vážící téměř 14 kilogramů a dvakrát s ní jednoho z hostů udeřil. Dalšího z návštěvníků strhl na zem a třikrát mu dupl na hlavu. Ženu, která chtěla dotyčnému pomoci, odstrčil a udeřil ji pěstí do krku,“ popsal zdroj obeznámený s případem. Zbylí tři parťáci Pavla R. se do napadání hostů podniku měli také zapojit; létaly rány pěstí i kopance. Když všichni čtyři útočníci podnik opustili, zůstal na zemi ležet jeden muž v bezvědomí a několik dalších bylo zraněno.

LÍČENÍ ODROČENO

Byla podána obžaloba a včera mělo začít hlavní líčení u Krajského soudu v Plzni. Kromě tohoto skutku je žalováno ještě další řádění Pavla R. v jiném baru v Karlových Varech, kde rovněžv listopadu měl slovně a poté i fyzicky napadnout občana Egypta. Kromě cizince dostala ránu pěstí i žena, jež se ho zastala. Urostlý mladík jí přerazil tři zuby.

K soudu ale dorazili jen Michal P. a Pavel R., jehož přivedla eskorta, neboť je za mřížemi za jinou trestnou činnost. Podle informací Deníku si odpykává 2,5 roku za to, že zbil dvě ženy. Jednu několikrát udeřil boxerem do obličeje, druhé mlátil hlavou o autobusovou zastávkua poté do ní několikrát kopl.

Petr Š. a Tomáš B. k soudu nepřišli, podle obhájkyň si spletli termín. „Pokud se znovu nedostaví, bude vydán příkaz k zadržení a budou vzati do vazby,“ upozornil předseda soudního senátu Přemysl Špicar. Obžalobu si ale nevyslechli ani dva přítomní obžalovaní. Vzhledem k novele trestního zákoníku si převzali návrh státní zástupkyně na výši trestua poté bylo líčení odročeno na druhou polovinu října. Dohoda o vině a trestu, kterou novela umožňuje, se ale podle všeho nejspíše nedá očekávat. Obžalovaným, kteří mají všichni trestní minulost, hrozí odnětí svobody na pět až dvanáct let.