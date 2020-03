Svědky dopravní nehody, která se stala v době od 19 hodin 19. března do 10 hodin 20. března v Plané, hledají tachovští dopravní policisté.

„Ve Fučíkově ulici u domu číslo 699 poškodil dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem na parkovišti zaparkované osobní vozidlo značky Škoda Superb a poté z místa ujel, aniž by si splnil svoji zákonnou povinnost,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace, jež by napomohly jejich řádnému prošetření a ustanovení viníků, aby se jim ozvali na telefonní čísla 974 337 266, 974 337 251, 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.