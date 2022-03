Od pátku bojují hasiči na Klatovsku s únikem velkého množství motorové nafty. Nádrž s bezmála dvěma tisíci litrů vyklopil na silnici u Myslovic řidič z Běšinska, který si ji vezl od benzinové čerpací stanice. Nafta se dostala do potoka a dvou rybníků. Nezodpovědného řidiče, který ujel, ale byl dopaden, již vyšetřuje kriminálka a hasiči teď dělají vše pro to, aby se nafta nedostala dále do chovných rybníků nebo do Úhlavy.

Muž natankoval v pátek odpoledne v Plánici do plastové nádrže, kterou měl na přívěsu, 1925 litrů motorové nafty v hodnotě více než 80 tisíc korun, nejspíše ve snaze ušetřit při současném drastickém růstu cen pohonných hmot. Jenže převoz nákladu nezvládl. „V obci Myslovice při projíždění pravotočivé zatáčky, kdy nebyl náklad dostatečně zajištěn, se uvolnila nádrž z přívěsu, při pádu došlo k jejímu poškození a následnému úniku motorové nafty na vozovku a do kanalizace. Muž prázdnou nádrž umístil zpět na přívěs a z místa dopravní nehody odjel bez ohlášení,“ popsala policejní mluvčí Dana Ladmanová. Dodala, že policisté zjistili, že k úniku nafty z nádrže docházelo již 1300 metrů před jejím pádem a znečištění bylo zjištěno i v délce 600 metrů po nehodě. Rozlitá nafta se mimochodem stala osudnou jinému řidiči, který na ní v Kroměždicích dostal smyk a narazil do kamenné zídky pomníku. Naštěstí nehoda neměla vážné následky.

Řidiči spadl na silnici barel s naftou, způsobil ekologickou havárii

Přivolaní hasiči zlikvidovali v pátek dvoukilometrový pruh nafty na silnici, ovšem stále bojují s naftou, která se dostala do potoka, požární nádrže v Myslovicích a zejména nedalekého soukromého rybníka. „Ke snížení následků této události jsme nasadili více než 80 pytlů sorbentu na zachycování ropných látek z vodní hladiny a velké množství sorpčních rohoží. Práci nám komplikuje zamrzlá hladina rybníku. Znečištění se z velké části nachází pod ledem. Dále se snažíme zamezit úniku nafty dále po toku Domažlického potoku. Zásah stále trvá a my postupně sbíráme sorbent z vodní hladiny a vyměňujeme nasáklé sorpční rohože,“ popsal krajský mluvčí hasičů Petr Poncar s tím, že hasiči se do Myslovic budou vracet i v následujících dnech.

Na místo hned v pátek vyjeli pracovníci odboru životního prostředí klatovské radnice. Podle jeho vedoucího Libora Hoška je teď primárním úkolem zajistit, aby se nafta nedostala po proudu dále do chovných rybníků, případně do Točnického potoka, odkud by mohla dotéci až do Úhlavy. Co se týče rybníka, kde hasiči bojují s vrstvou nafty, je podle něj zatím předčasné hodnotit případný úhyn ryb. „Zatím jsme neviděli žádnou mrtvou rybu. Štěstím v neštěstí, jak se říká, je, že je rybník zamrzlý, ryby jsou u dna a nevyplouvají na povrch. Ale nafta, která tam zůstane, kterou se nepodaří odebrat, jim do budoucna začne zalepovat žábry a úhyny s sebou přinese,“ upozornil Hošek.

Celková škoda zatím nebyla stanovena, podle Ladmanové bude záležet na stanovisku odborníků. „Policisté z oddělení hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti,“ uvedla v pondělí odpoledne Ladmanová. Řidič tak přišel nejen o naftu za více než 80 tisíc korun, ale hrozí mu i vysoká pokuta a také až půl roku vězení.